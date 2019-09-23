Анна Нетребко стала обладательницей драгоценностей от ювелирного дома CHAMOVSKIKH из коллекции, созданной совместно с историком моды Александром Васильевым
Оперный исполнитель Юсиф Эйвазов преподнес своей супруге Анне Нетребко в подарок украшения от ювелирного дома CHAMOVSKIKH.
Анна стала обладательницей драгоценностей из коллекции, созданной совместно с историком моды Александром Васильевым. Маэстро отметил:
«Малахит, бриллианты и золото - идеальное сочетание для настоящей дивы, которая обладает редким умением носить драгоценности».
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