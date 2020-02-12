Ювелирный дом CHAMOVSKIKH завоевал I место конкурса международной выставки JUNWEX. Бренд был отмечен в главной номинации - "Лучшее украшение сезона". Высшую экспертную коллегию искусствоведов впечатлила парюра "Царевна-Лебедь". Жюри отметило восхитительную красоту сета турмалинов-параиба, подчеркнутую эксклюзивным дизайном, а также виртуозный уровень исполнения драгоценностей.
Ювелирный дом CHAMOVSKIKH получил I место конкурса международной выставки JUNWEX
Парюра "Царевна-Лебедь", вдохновленная одноименной картиной Михаила Врубеля, обладает свойством трансформации. Сменные подвесные кисти в украшении позволяют создавать различные образы в зависимости от настроения своей обладательницы. Плавные линии белого золота легким покрывалом окутывают лазурный центр композиции, а подвижные кисточки подчеркивают чувственность и нежность украшений
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