Ювелирный дом CHAMOVSKIKH получил I место конкурса международной выставки JUNWEX

Парюра "Царевна-Лебедь", вдохновленная одноименной картиной Михаила Врубеля, обладает свойством трансформации. Сменные подвесные кисти в украшении позволяют создавать различные образы в зависимости от настроения своей обладательницы. Плавные линии белого золота легким покрывалом окутывают лазурный центр композиции, а подвижные кисточки подчеркивают чувственность и нежность украшений