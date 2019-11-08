Александр Васильев представил модную выставку «Мода в пути. Из Фонда Александра Васильева». На железнодорожном вокзале Екатеринбурга можно посмотреть дорожные костюмы 1890-1950х годов.

Историк моды Александр Васильев 7 ноября лично презентовал костюмы, посвящённые Транссибирской магистрали. Данный показ был организован РЖД совместно с фондом Александра Васильева. Среди экспонатов можно увидеть платье поэтессы Марины Цветаевой и велюровый костюм супруги Николая ll, императрицы Александры Фёдоровны.

Все экспонаты входят в частную коллекцию Александра Васильева - от платьев и шуб до мужских сюртуков и дорожных шляп "шапокляк". Костюмы можно увидеть в зале № 7 здания железнодорожного вокзала (ул. Вокзальная, 22) с 8 ноября ‪до 27 декабря‬.

Выставка открыта круглосуточно.