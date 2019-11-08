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Вероника Этро получила THE BEST DESIGN BAZAAR SPANISH AWARD


Вероника Этро получила THE BEST DESIGN BAZAAR SPANISH AWARD

Мы объявляем, что вчера вечером Вероника Этро получила награду «Лучший дизайнер» Harper’s Bazaar Awards Actitud 43 в Мадриде, который ежегодно присуждается влиятельным личностям, которые вдохновляют общество своим характером, работой, талантом и креативностью. Торжественная церемония, представленная журналисткой Изабель Хименес, состоялась престижная обстановка Паласио-де-Сантония в Мадриде. Среди лауреатов этого издания: Шэрон Стоун, Дэвид Ганди, Джон Кортахарена, Елена Медель, Пако Аранго, Ванеса Лоренцо, Лита Кабеллут и Рамон Фрейша.

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