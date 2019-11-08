

Вероника Этро получила THE BEST DESIGN BAZAAR SPANISH AWARD

Мы объявляем, что вчера вечером Вероника Этро получила награду «Лучший дизайнер» Harper’s Bazaar Awards Actitud 43 в Мадриде, который ежегодно присуждается влиятельным личностям, которые вдохновляют общество своим характером, работой, талантом и креативностью. Торжественная церемония, представленная журналисткой Изабель Хименес, состоялась престижная обстановка Паласио-де-Сантония в Мадриде. Среди лауреатов этого издания: Шэрон Стоун, Дэвид Ганди, Джон Кортахарена, Елена Медель, Пако Аранго, Ванеса Лоренцо, Лита Кабеллут и Рамон Фрейша.