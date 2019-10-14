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Ручная роспись с цитатами из песен уральских авторов на свитшотах, накидках, трикотажных джемперах. Чем запомнится первый день XI сезона Ekaterinburg Fashion Week.

В первый день XI сезона Ekaterinburg Fashion Week участницы финала общегородского конкурса «Мисс Екатеринбург» выйдут на подиум в нарядах от Ларисы Одинцовой. Коллекция «Город говорит» была создана дизайнером в коллаборации со стрит-арт художником Василием Матафоновым специально для финала конкурса «Мисс Екатеринбург». В основу легли авторские принты и ручная роспись с цитатами из песен и стихов уральских авторов и посланий стрит-арт художников. Известные строчки Чайфа, Сансары, Смысловых Галлюцинаций будто «перекочевали» на одежду с улиц города и в буквальном смысле «говорят» с нами: про Урал, его особый дух и характер, ощущение свободы и творчества. Они украсили свитшоты, накидки, трикотажные джемперы, футболки и платья, а также шапки COOMPOL. Выполненные вручную с помощью кисти и баллончиков краски цитаты завязаны в каллиграфические композиции, переплетены в орнаменты.

 

Впервые коллекция была показана в рамках финала конкурса «Мисс Екатеринбург-2019». Участницы демонстрировали образы в необычном формате танцевальной постановки. Дерзкие, бунтарские ритмы и пластика танца, поставленного хореографом Алисой Лишенко, отлично передали дух коллекции и самого города. 15 октября в рамках показов «Недели моды в Екатеринбурге» будет представлена полная версия коллекции, дополненная новыми образами, которые на подиуме вновь покажут участницы и победительница общегородского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург» Виктория Вершинина.

Лариса Одинцова - член Союза дизайнеров России, создатель бренда шапок COOMPOL. В своей работе отдает предпочтение традициям супрематизма и конструктивизма. Функциональность трикотажа в сочетании с оригинальностью деталей, фактур материалов и сложностью кроя рождают уникальный концептуальный образ.

Путем слияний техник и приемов граффити стрит-арт художник Василий Матафонов кистью и баллоном создает особую «дикую вязь». В едином подходе к любой задаче, будь то холст, стена или иные объекты, всегда царит фристайл, импровизация и эксперимент, что на выходе даёт неожиданный результат.

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@ekb.sobaka.ru,
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