Ручная роспись с цитатами из песен уральских авторов на свитшотах, накидках, трикотажных джемперах. Чем запомнится первый день XI сезона Ekaterinburg Fashion Week.

В первый день XI сезона Ekaterinburg Fashion Week участницы финала общегородского конкурса «Мисс Екатеринбург» выйдут на подиум в нарядах от Ларисы Одинцовой. Коллекция «Город говорит» была создана дизайнером в коллаборации со стрит-арт художником Василием Матафоновым специально для финала конкурса «Мисс Екатеринбург». В основу легли авторские принты и ручная роспись с цитатами из песен и стихов уральских авторов и посланий стрит-арт художников. Известные строчки Чайфа, Сансары, Смысловых Галлюцинаций будто «перекочевали» на одежду с улиц города и в буквальном смысле «говорят» с нами: про Урал, его особый дух и характер, ощущение свободы и творчества. Они украсили свитшоты, накидки, трикотажные джемперы, футболки и платья, а также шапки COOMPOL. Выполненные вручную с помощью кисти и баллончиков краски цитаты завязаны в каллиграфические композиции, переплетены в орнаменты.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.