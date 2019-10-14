Ручная роспись с цитатами из песен уральских авторов на свитшотах, накидках, трикотажных джемперах. Чем запомнится первый день XI сезона Ekaterinburg Fashion Week.

Лариса Одинцова - член Союза дизайнеров России, создатель бренда шапок COOMPOL. В своей работе отдает предпочтение традициям супрематизма и конструктивизма. Функциональность трикотажа в сочетании с оригинальностью деталей, фактур материалов и сложностью кроя рождают уникальный концептуальный образ.

Путем слияний техник и приемов граффити стрит-арт художник Василий Матафонов кистью и баллоном создает особую «дикую вязь». В едином подходе к любой задаче, будь то холст, стена или иные объекты, всегда царит фристайл, импровизация и эксперимент, что на выходе даёт неожиданный результат.