Екатеринбуржец! Слыхал ли ты о высокой моде? О потрясающих перформансах и мастерски срежиссированных арт-шоу, участником которых становишься ты сам?

15 апреля королева эпатажа художница Лени Сморагдова, создатель fashion show «Белка», искусства Transaction и проекта «Теплые Остановки или город требует тепла», дизайнеры Татьяна Ершова (модный дом «Taer») и Ксения Курочкина (эксклюзивные украшения «Xenia») откроют Екатеринбургу «Лабиринты Transaction: Art. Fashion. Show». Проект, объединивший в себе современное искусство, моду, перфомансы и шоу с элементами вокала и хореографии.

В пространстве «Уральского центра развития дизайна» креативный показ начнется с арт-вечеринки в формате чилаут, 40 танцовщиц станут моделями, дивами бурлеска, девушки в клетках окажутся с прекрасными голосами, розовые аполлоны устроят «бои без правил», и не только - всего за концерт и шоу-балет сменятся тридцать образов, костюмы и украшения для которых создавались в коллаборации дизайнеров Татьяны Ершовой и Ксении Курочкиной.

«Почему так популярны мистические фильмы, где герои оказываются в других мирах? - Потому что хочется попасть в другое измерение и прикоснуться к необычным приключениям. В лабиринтах Transaction есть этот элемент - «мистического жанра», - говорит режиссер-постановщик проекта Дени Сморагдова.

Организаторы обещают увлечь каждого гостя непосредственным участием в креативном модном шоу и провести по лабиринту таинственного и волнующего мира ожившего искусства. Арт-объекты, видеоинсталляции, пространственные композиции на столько масштабны, что оставят неизгладимое впечатление.



Сайт проекта: http://artxeniastone.wixsite.com/transaction