Звезды социальных сетей презентуют модные образы Весна 2017

Этой весной известные жители Екатеринбурга смогут поучаствовать в модном фотопроекте Green Place в «Гринвиче». Звезды таких социальных сетей, как Instagram и VK, под кураторством стилистов и визажистов, предстанут в новых образах и создадут тренды уральской Весны-2017. По словам авторов проекта, участники и так неплохо разбираются в моде, но доверятся профессиональным стилистам, визажистам и фотографам.



В проекте примут участие екатеринбурские блогеры-тысячники, такие, как телеведущая Ксения Телешова, вокалистка группы БОГАЧИ Элона Миллер, Александра Коршун, танцовщица Катя Гижик, вокалист группы N.E.V.A. Кирилл Нечаев, певица и фитнес-тренер Анна Рот, юрист Ольга Гиренко-Коцуба и другие.

Результатом проекта станет фотовыставка из 15-17 работ. Это будет совместный эксперимент, где соединятся индивидуальные образы и стиль героев, актуальные модные тенденции и видение уральских стилистов, их взгляд на современную fashion-индустрию. Фотопроект Green Place поможет горожанам «подглядеть идеи», как сочетать цвета, фактуру материалов, фасоны и стили, используя при этом одежду из масс-маркета. Герои фотопроекта призовут жителей города меняться, экспериментировать. Вместе они создадут собирательный образ Весны-2017 на Урале.

Фотовыставка откроется в «Гринвиче» и проработает в течение месяца.

В ходе проекта советы от стилистов смогут получить все екатеринбуржцы, стремящиеся одеваться модно и красиво. Для этого нужно принять участие в фотоконкурсе на лучший образ из примерочной. Активные пользователи соцсетей могут выкладывать свои снимки из модных магазинов в социальные сети VK и Instagram с хэштегом #GreenPlace. Стилисты прокомментируют самые интересные работы, а также разместят в весеннем коллаже, который в конце фотопроекта будет напечатан в большом формате. Авторов самых ярких fashion-фотографий из примерочных ждут призы от Гринвича.

Автор текста: Александра Колесниченко