Модный дом Нины Ручкиной выходит на международный уровень

10 февраля 2017 г. в рамках ответного визита словенского президента Борута Пахора в Российскую Федерацию, в Москве, на российско-словенской бизнес-встрече "Взгляд в будущее: новые возможности " состоялось подписание договора о сотрудничестве между словенской фирмой Тевел и Модным Домом Нины Ручкиной.

Договор предусматривает развитие делового сотрудничества в области индустрии моды, создание платформы для профессиональных контактов и сотрудничества между молодыми специалистами, производителями и байерами, создание условий для профессионального роста одаренных студентов и перспективных молодых специалистов на этапе создания собственных торговых марок и в начале построения профессиональной карьеры, создание условий для обмена опытом и запуск акселерационных программ.

В свете подписания данного соглашения планируется проведение ряда мероприятий, которые позволят еще более сплотить русский и словенский народ в рамках Дней российской культуры в Словении.

Одним из ключевых проектов данного соглашения станет TEVEL-FASHION Festival в Словении, организаторами которого выступят словенское предприятие Тевел и, в частности, его руководитель Изток Живко и Нина Ручкина – известный российский модельер, основательница проекта "Русские в моде", поэтэсса, общественный деятель.

Более 800 человек, увидят финальное шоу в мае 2017 г., которое будет проходить в Кристальном Дворце в Любляне.