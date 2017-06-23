АКЦИЯ в "Сиам": чем жарче, тем дешевле

ТОЛЬКО один день: 24 июня в салоне СИАМ в ТРЦ Алатырь (4 этаж)

Погода в Бангкоке определяет скидку на подарочные сертификаты в СИАМ - ЧЕМ ЖАРЧЕ, ТЕМ ДЕШЕВЛЕ! Ожидаемая температура в столице Королевства - от +30 до +36 градусов

Скидка от 30% устанавливается в зависимости от температуры в Бангкоке, по данным сайта www.gismeteo.ru, по состоянию на 10:00 и 14:00 (время Екатеринбурга).

Также сюрприз от мастеров СИАМ! Чаепитие по-тайски. Бесплатная дегустация чайного микса торговой марки «CHATRAMUE» в салоне СИАМ в ТРЦ Алатырь (4 этаж).

Мастера из Таиланда привезли на Урал свой любимый чайный напиток. Легендарный рецепт, ставший настоящим трендом для утоления жажды с пользой.

Долгожданный изумрудный чай!



Только 24 июня, у всех гостей торгового центра и ценителей тайской культуры нашего города появится возможность ПЕРВЫМИ продегустировать ароматный напиток.

В состав входят только отборные сорта зеленого чая, плантации которого расположены в экологически чистом северном горном районе Королевства Таиланд — Чианг Рае. Изумрудный чайный напиток славится своими антиоксидантными свойствами, способствует снижению «вредного» холестерина, улучшает обмен веществ.



Свежезаваренный изумрудный чай подаем с 10 утра и до 10 вечера. Бесплатно каждому Гостю.

подробности Акции на сиам.рф

у администраторов салона в ТРЦ Алатырь (4 этаж)

385-09-25