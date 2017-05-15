«Бьютиника»: красивый выбор
Возможности современной косметологии не ограничиваются инъекционными методиками, которые лишь маскируют возрастные проблемы. Продлить молодость вашей кожи, либо вернуть здоровый, подтянутый вид сейчас реально!
Студия стройности и молодости «Бьютиника» - это косметология формата медиСПА в Екатеринбурге. Здесь по-настоящему заботятся о здоровье и красоте, предлагая клиентам разумные решения по устранению возрастных изменений кожи и других проблем.
Без боли и агрессивных воздействий вас могут избавить от первых признаков старения, пигментации, вернуть тонус и здоровый вид кожи лица: аппаратные технологии стимулируют синтез коллагена и гиалуроновой кислоты, естественных обменных процессов без использования химических препаратов, без иголок!
Специалисты студии подбирают индивидуальные программы естественного омоложения (их более 60), не ограничивая клиентов в выборе методик.
Студия косметологии «Бьютиника»
ул. Сулимова, 33а, тел. (343) 360-1252
www.ekbnika.ru
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