«Бьютиника»: красивый выбор

Возможности современной косметологии не ограничиваются инъекционными методиками, которые лишь маскируют возрастные проблемы. Продлить молодость вашей кожи, либо вернуть здоровый, подтянутый вид сейчас реально!



Студия стройности и молодости «Бьютиника» - это косметология формата медиСПА в Екатеринбурге. Здесь по-настоящему заботятся о здоровье и красоте, предлагая клиентам разумные решения по устранению возрастных изменений кожи и других проблем.

Без боли и агрессивных воздействий вас могут избавить от первых признаков старения, пигментации, вернуть тонус и здоровый вид кожи лица: аппаратные технологии стимулируют синтез коллагена и гиалуроновой кислоты, естественных обменных процессов без использования химических препаратов, без иголок!



Специалисты студии подбирают индивидуальные программы естественного омоложения (их более 60), не ограничивая клиентов в выборе методик.

Студия косметологии «Бьютиника»

ул. Сулимова, 33а, тел. (343) 360-1252

www.ekbnika.ru