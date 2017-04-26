8 апреля 2017 года состоялось крупномасштабное событие для всех бьютиголиков Екатеринбурга – настоящая битва визажистов от французской марки декоративной косметики Vivienne Sabó. Четыре самых талантливых финалистки сразились за звание лучшего визажиста! Битва состоялась при поддержке парфюмерного супермаркета «Золотое Яблоко».



На протяжении четырех недель на сайте http://viviennesabo.com/bitvavizazhistov и в социальных сетях марки можно было вступить в онлайн битву, по итогам которой в финале оказались Анна Шиканова, Мария Юрьева, Марина Минина и Кристина Гордеева.



Под руководством профессиональных визажистов-кураторов, в состав которых вошли визажист-стилист, директор московского клуба визажистов Наталия Черкасова, официальный визажист Vivienne Sabó Светлана Удалова, креативный директор Vivienne Sabó Наталья Ракоч, консультант парфюмерного супермаркета «Золотое яблоко», победитель мотивационной программы Ирина Врачева, зам. главного редактора журанла Cosmopolitan Beauty Ольга Хардина, бьюти-блогер и визажист Марк Кауфман, финалисты конкурса выполнили три базовых задания: нанесение идеального тона, французские стрелки на глазах и губы.



Ведущей битвы стала неотразимая Юлия Топольницкая, российская актриса театра и кино. Широкую известность Юлия приобрела после съемок в клипе «Экспонат» группы Ленинград. В прямом эфире для социальных сетей марки Vivienne Sabó Юлия призналась, что

«…тушь, у меня есть тушь Vivienne Sabó. И, на самом деле, ей очень часто делают макияж профессионалы».



Победители битвы получили бьюти-кейсы с годовым запасом знаменитой золотой туши Vivienne Sabó, сертификат в парфюмерный супермаркет "Золотое яблоко", сертификат на обучение в школе визажистов и множество других подарков.

Первое место заняла Марина Минина, которая проведет уик-энд в Париже благодаря авиакомпании Air France и марке Vivienne Sabó: «Было очень интересно поучаствовать. Это колоссальный опыт для меня, тем более, что я участвовала в таком конкурсе впервые».



Для зрителей битвы бренд Vivienne Sabó подготовил мастер-классы от официального визажиста марки Светланы Удаловой и бьюти-блогера Марка Кауфмана, фото-зону с золотыми тушами, инстапринтер, розыгрыш призов и 200 гарантированных подарков для тех, кто сделал репост записи о конкурсе визажистов с хэштегами #VSбитвавизажистов и #золотаятушь.



Битва стала поистине важным событием для бьюти-сообщества города, а также для самих финалисток, чьи имена теперь станут известными.



Креативный директор марки Vivienne Sabó Наталья Ракоч рассказала о главной идее конкурса:

«Битва визажистов – это прекрасный старт для молодых визажистов, которые только начинают свою карьеру. И нам крайне приятно быть этими первооткрывателями талантов. Вместе с парфюмерным супермаркетом «Золотое яблоко» мы осуществила давнюю мечту – рассказать о марке с профессиональной точки зрения. И совсем не секрет, что в бьюти-кейсе каждого именитого визажиста можно найти нашу тушь Cabaret».



Марка Vivienne Sabó благодарит участниц, профессиональное жюри, партнеров и гостей мероприятия, и планирует продолжить серию таких конкурсов в будущем.

Vivienne Sabó — марка с романтичной парижской душой, современная и классическая, интригующая и демократичная. При создании косметических продуктов Vivienne Sabó используются самые современные текстуры и формулы.



Аромат свежих цветов фиалки, украшающий коллекцию, дарит ощущение весеннего Парижа.

Макияж от Vivienne Sabó — это воплощение истинного парижского шика и элегантности, созданного современными косметическими продуктами в соответствии с модными тенденциями.



Vivienne Sabó — марка с очень красивой историей, названная в честь её прекрасной героини.