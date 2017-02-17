Три важных совета, чтобы ребенок меньше болел

Все родители мечтают о том, чтобы их малыш как можно реже болел. Но чем старше становится ребенок, тем более активную социальную жизнь он ведет: посещает детский сад, различные развивающие занятия, идет в школу. И неизбежно встречается с множеством вирусов и бактерий. С одной стороны, это неплохо, ведь иммунитет вырабатывается и крепнет именно в таких «столкновениях». С другой – постоянные инфекции могут перегрузить ребенка, ослабить, привести к хроническому кашлю или тонзиллиту. Как же быть?

Вот 3 простых, но очень эффективных правила, которые помогут родителям решить эту задачу.