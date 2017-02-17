Три важных совета, чтобы ребенок меньше болел
Все родители мечтают о том, чтобы их малыш как можно реже болел. Но чем старше становится ребенок, тем более активную социальную жизнь он ведет: посещает детский сад, различные развивающие занятия, идет в школу. И неизбежно встречается с множеством вирусов и бактерий. С одной стороны, это неплохо, ведь иммунитет вырабатывается и крепнет именно в таких «столкновениях». С другой – постоянные инфекции могут перегрузить ребенка, ослабить, привести к хроническому кашлю или тонзиллиту. Как же быть?
Вот 3 простых, но очень эффективных правила, которые помогут родителям решить эту задачу.
1. Что у вас в холодильнике?
- Питание ребенка должно быть разнообразным, включать все виды продуктов: крупы, бобовые, овощи и фрукты, мясо и рыбу, молочные продукты, семечки и орехи. Лучше, если главное место в рационе отведено овощам и фруктам из вашей местности. Зимой можно перейти на сухофрукты, квашеные продукты, варенье, мармелад, пастилу, варить детям компоты и морсы.
- Мало просто выбрать нужные продукты, очень важно правильно их приготовить. Большую роль играет качество посуды. Критерии, к которым стоит отнестись серьезно – возможность приготовления с малым количеством жира и воды или совсем без них. Очень важно, чтобы продукты в готовых блюдах сохраняли не только вкус, но и максимум содержащихся в них витаминов.
2. Какую воду пьет Ваш ребенок?
Очень важно, какую воду пьет семья, на какой воде готовит еду и напитки – чай, кофе, морсы, компоты. В настоящее время качество воды, даже бутилированной детской упало, поэтому постарайтесь использовать хорошую воду. Качество воды во многом определяет уровень иммунитета и состояние нашего здоровья в целом. Прекрасный вариант – пить и готовить пищу на воде, прошедшей обработку качественной системой очистки воды и соответствующую СанПин
3. Нюансы чистого дома
Обязательный минимум:
- Периодически протирайте ручки дверей, выключатели, ровные поверхности в доме многофункциональными моющими средствами, причем особенно тщательно и часто, когда дома есть больной с насморком и кашлем.
- Следует регулярно стирать не только постельное белье, но и шторы, подушки и одеяла с синтетическим наполнителем в идеале раз в месяц, а также не забывайте про детские мягкие игрушки. Для игрушек лучше использовать жидкие средства и обязательно детские – те же, которыми вы стираете одежду малыша.
- Даже в холодное время года проветривайте дом, по возможности оставляйте приоткрытой форточку или ставьте окно на зимнее проветривание. Жара и повышенная сухость отрицательно действуют на легкие человека.
Для стирки детского белья, уборки детских комнат и мытья ванночек, игрушек и посуды прекрасно подойдут средства от бренда Amway Home, которые безопасны для использования с первых дней жизни ребенка*.
*По результатам отчета об оценке безопасности использования средств Amway проведенного Федеральным Государственным Автономным Учреждением «Научный Центр Здоровья Детей», 2016 год. Результаты отчета применимы к: DISH DROPS™ Таблетки для посудомоечных машин, DISH DROPS™ Концентрированная жидкость для мытья посуды, DISH DROPS™ Порошок для автоматических посудомоечных машин- с первых дней жизни, L.O.C.™ Многофункциональное чистящее средство, L.O.C.™ Чистящее средство для ванных комнат- с 2-х месяцев.
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