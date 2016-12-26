Cтудия красоты " BEAUTY LAB " приглашает на новогодние акции
Cтудия красоты " BEAUTY LAB " - это уютная атмосфера, высокий профессиональный уровень мастеров, индивидуальный подход и внимательность к клиентам.
Для работы используются только качественные и сертифицированные материалы, такие как: Shellac, Gelish, Masura,Callus Elliminator, Mertz Solinger, Zinger, Kodi и многие др.
ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК И ПОДАРКОВ!
Расчет наличный и безналичный.
Оказываемые услуги:
* Ногтевой сервис (маникюр, педикюр, наращивание ногтей, покрытие гель-лаком);
* Броу услуги (коррекция и окрашивание бровей, биотатуаж бровей);
* Наращивание и окрашивание ресниц;
* Парикмахерские услуги (косы, прически, укладки)
Акции на педикюр:
✅Мини педикюр + шеллак = 850руб;
✅Аппаратный педикюр (с обработкой ступни) + шеллак = 1490руб;
✅Аппаратный педикюр + маникюр + шеллак руки + ноги = 2000руб.
Маникюр:
✅Маникюр 350руб;
✅Покрытие шеллак (CND; Гелиш; Коди, БлуСкай) 390 - 650руб;
✅Дизайн любой сложности от 20руб;
✅Мужской маникюр 450руб.
Парикмахерские услуги:
✅Плетение кос от 300руб.
Акции на педикюр:
✅Мини педикюр + шеллак = 850руб;
✅Аппаратный педикюр (с обработкой ступни) + шеллак = 1490руб;
✅Аппаратный педикюр + маникюр + шеллак руки + ноги = 2000руб.
Маникюр:
✅Маникюр 350руб;
✅Покрытие шеллак (CND; Гелиш; Коди, БлуСкай) 390 - 650руб;
✅Дизайн любой сложности от 20руб;
✅Мужской маникюр 450руб.
Парикмахерские услуги:
✅Плетение кос от 300руб.
Мы ждем вас по адресу: г.Екатеринбург, ул.Вайнера,10;
ТЦ Успенский 3 этаж
ежедневно 10.00-22.00
тел 8 922 11 444 09
Вконтакте: manikur_blesk
Инстаграм: manikur_blesk
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