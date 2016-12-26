Cтудия красоты " BEAUTY LAB " приглашает на новогодние акции

Cтудия красоты " BEAUTY LAB " - это уютная атмосфера, высокий профессиональный уровень мастеров, индивидуальный подход и внимательность к клиентам.

Для работы используются только качественные и сертифицированные материалы, такие как: Shellac, Gelish, Masura,Callus Elliminator, Mertz Solinger, Zinger, Kodi и многие др.

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК И ПОДАРКОВ!

Расчет наличный и безналичный.

Оказываемые услуги:

* Ногтевой сервис (маникюр, педикюр, наращивание ногтей, покрытие гель-лаком);

* Броу услуги (коррекция и окрашивание бровей, биотатуаж бровей);

* Наращивание и окрашивание ресниц;

* Парикмахерские услуги (косы, прически, укладки)

Акции на педикюр:

✅Мини педикюр + шеллак = 850руб;

✅Аппаратный педикюр (с обработкой ступни) + шеллак = 1490руб;

✅Аппаратный педикюр + маникюр + шеллак руки + ноги = 2000руб.

Маникюр:

✅Маникюр 350руб;

✅Покрытие шеллак (CND; Гелиш; Коди, БлуСкай) 390 - 650руб;

✅Дизайн любой сложности от 20руб;



✅Мужской маникюр 450руб.

Парикмахерские услуги:

✅Плетение кос от 300руб.

Акции на педикюр:

✅Мини педикюр + шеллак = 850руб;

✅Аппаратный педикюр (с обработкой ступни) + шеллак = 1490руб;

✅Аппаратный педикюр + маникюр + шеллак руки + ноги = 2000руб.

Маникюр:

✅Маникюр 350руб;

✅Покрытие шеллак (CND; Гелиш; Коди, БлуСкай) 390 - 650руб;

✅Дизайн любой сложности от 20руб;



✅Мужской маникюр 450руб.

Парикмахерские услуги:

✅Плетение кос от 300руб.

Мы ждем вас по адресу: г.Екатеринбург, ул.Вайнера,10;

ТЦ Успенский 3 этаж

ежедневно 10.00-22.00

тел 8 922 11 444 09

Вконтакте: manikur_blesk

Инстаграм: manikur_blesk