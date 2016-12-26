Новинка от Amway: средства по уходу за телом G&H

G&H — это образец современного ухода за кожей для всех членов семьи независимо от пола, возраста и типа кожи. В составе каждого средства только проверенные природные компоненты, эффективность которых подтверждена исследованиями. Эксперты лаборатории Amway создали уникальные комбинации из натурального сырья, которые обеспечивают особую заботу и уход за кожей. Все продукты протестированы дерматологами и аллергологами.



Каждая из коллекций G&H позволяет сохранять ухоженный внешний вид, поддерживать кожу в тонусе, а также бороться с негативным воздействием факторов окружающей среды. Так, «NOURISH+» — первая коллекция, которая появится в России уже в декабре, –активно питает кожу и помогает избавиться от ощущения стянутости и сухости. Насыщенная формула питает, смягчает и придает коже здоровый вид.



Коллекция «NOURISH+» — представлена четырьмя средствами, в состав которых входит эксклюзивное сочетание ингредиентов натурального происхождения:



Мед из цветков апельсина, который обладает превосходным увлажняющим эффектом, не имеющим аналогов в природе.

Масло ши, которое получают из семян африканского дерева и которое с древности известно своими защитными свойствами для волос и кожи.

Масло семян тыквы — ценный продукт, богатый витаминами и жирными кислотами.