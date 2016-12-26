Новинка от Amway: средства по уходу за телом G&H

G&H — это образец современного ухода за кожей для всех членов семьи независимо от пола, возраста и типа кожи. В составе каждого средства только проверенные природные компоненты, эффективность которых подтверждена исследованиями. Эксперты лаборатории Amway создали уникальные комбинации из натурального сырья, которые обеспечивают особую заботу и уход за кожей. Все продукты протестированы дерматологами и аллергологами.


Каждая из коллекций G&H позволяет сохранять ухоженный внешний вид, поддерживать кожу в тонусе, а также бороться с негативным воздействием факторов окружающей среды. Так, «NOURISH+» — первая коллекция, которая появится в России уже в декабре, –активно питает кожу и помогает избавиться от ощущения стянутости и сухости. Насыщенная формула питает, смягчает и придает коже здоровый вид.


Коллекция «NOURISH+» — представлена четырьмя средствами, в состав которых входит эксклюзивное сочетание ингредиентов натурального происхождения:


Мед из цветков апельсина, который обладает превосходным увлажняющим эффектом, не имеющим аналогов в природе.

Масло ши, которое получают из семян африканского дерева и которое с древности известно своими защитными свойствами для волос и кожи.

Масло семян тыквы — ценный продукт, богатый витаминами и жирными кислотами.

Коллекция представлена следующими продуктами: лосьон для тела, гель для душа, ухаживающее мыло и крем для рук. Каждое из средств — это не только активное питание вашей кожи и особый уход, но и приятный легкий аромат: базовые древесные ноты и аромат масла ши гармонично дополняют майский ландыш, жимолость, фруктовые аккорды, а также свежие цветочные и медовые запахи.

 

Лосьон для тела (400мл):


увлажняет в течение 24 часов;

в течение 15 минут уровень увлажненности кожи повышается до 129 %

успокаивает и смягчает сухую кожу;

помогает восстановить естественный барьер кожи;

защищает от негативного воздействия окружающей среды;

 

Гель для душа (400мл):


кремовая формула мягко очищает, успокаивает и смягчает сухую кожу;

запатентованный смягчающий комплекс, предотвращающий раздражение;

не содержит сульфаты, триклозан и красители;

просто использовать: нанесите необходимое количество средства на ладонь или на мочалку (губку). Взбейте в пену, распределите по коже;

легко и быстро смывается.

 

Ухаживающее мыло:


бережная формула, увлажняющие компоненты смягчают кожу, делают ее более гладкой и эластичной;

очищает кожу лица и тела, не пересушивая ее;

поддерживает естественный баланс кожи;

мягкая кремовая пена;

не содержит сульфаты и триклозан;

идеальное решение для большой семьи: кусочек душистого мыла можно легко разделить на части;

просто использовать: намочите мыло, вспеньте его, распределите пену по коже.

насыщенная густая пена легко и быстро смывается, не оставляя следов.

подходит для очищения кожи лица

 

уникальная липидная композиция: увлажнение на 24 часа;

водостойкая формула: кожа, увлажненная даже после мытья рук, защищенная от сухости, вызванной горячей или холодной водой;

успокаивает и смягчает сухую кожу;

восстанавливает оптимальный уровень увлажненности кожи;

благодаря кремовой текстуре легко наносится и быстро впитывается;

в каждой упаковке — три тюбика: где бы вы ни были, крем всегда будет под рукой.

 
По всем вопросам вы можете обращаться:

Екатерина Ситникова, PR-специалист, компания Amway

+ 7 926 118 56 85

ekaterina_sitnikova@amway.com

Надежда Гамбарова, Старший руководитель проектов, агентство Минт

+ 7 965 408 94 14

ngambarova@mint.bbdo.ru

Дополнительную информацию вы можете найти на сайте www.amway.ru.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также