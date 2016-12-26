Новинка от Amway: средства по уходу за телом G&H
G&H — это образец современного ухода за кожей для всех членов семьи независимо от пола, возраста и типа кожи. В составе каждого средства только проверенные природные компоненты, эффективность которых подтверждена исследованиями. Эксперты лаборатории Amway создали уникальные комбинации из натурального сырья, которые обеспечивают особую заботу и уход за кожей. Все продукты протестированы дерматологами и аллергологами.
Каждая из коллекций G&H позволяет сохранять ухоженный внешний вид, поддерживать кожу в тонусе, а также бороться с негативным воздействием факторов окружающей среды. Так, «NOURISH+» — первая коллекция, которая появится в России уже в декабре, –активно питает кожу и помогает избавиться от ощущения стянутости и сухости. Насыщенная формула питает, смягчает и придает коже здоровый вид.
Коллекция «NOURISH+» — представлена четырьмя средствами, в состав которых входит эксклюзивное сочетание ингредиентов натурального происхождения:
Мед из цветков апельсина, который обладает превосходным увлажняющим эффектом, не имеющим аналогов в природе.
Масло ши, которое получают из семян африканского дерева и которое с древности известно своими защитными свойствами для волос и кожи.
Масло семян тыквы — ценный продукт, богатый витаминами и жирными кислотами.
Коллекция представлена следующими продуктами: лосьон для тела, гель для душа, ухаживающее мыло и крем для рук. Каждое из средств — это не только активное питание вашей кожи и особый уход, но и приятный легкий аромат: базовые древесные ноты и аромат масла ши гармонично дополняют майский ландыш, жимолость, фруктовые аккорды, а также свежие цветочные и медовые запахи.
Лосьон для тела (400мл):
увлажняет в течение 24 часов;
в течение 15 минут уровень увлажненности кожи повышается до 129 %
успокаивает и смягчает сухую кожу;
помогает восстановить естественный барьер кожи;
защищает от негативного воздействия окружающей среды;
Гель для душа (400мл):
кремовая формула мягко очищает, успокаивает и смягчает сухую кожу;
запатентованный смягчающий комплекс, предотвращающий раздражение;
не содержит сульфаты, триклозан и красители;
просто использовать: нанесите необходимое количество средства на ладонь или на мочалку (губку). Взбейте в пену, распределите по коже;
легко и быстро смывается.
Ухаживающее мыло:
бережная формула, увлажняющие компоненты смягчают кожу, делают ее более гладкой и эластичной;
очищает кожу лица и тела, не пересушивая ее;
поддерживает естественный баланс кожи;
мягкая кремовая пена;
не содержит сульфаты и триклозан;
идеальное решение для большой семьи: кусочек душистого мыла можно легко разделить на части;
просто использовать: намочите мыло, вспеньте его, распределите пену по коже.
насыщенная густая пена легко и быстро смывается, не оставляя следов.
подходит для очищения кожи лица
уникальная липидная композиция: увлажнение на 24 часа;
водостойкая формула: кожа, увлажненная даже после мытья рук, защищенная от сухости, вызванной горячей или холодной водой;
успокаивает и смягчает сухую кожу;
восстанавливает оптимальный уровень увлажненности кожи;
благодаря кремовой текстуре легко наносится и быстро впитывается;
в каждой упаковке — три тюбика: где бы вы ни были, крем всегда будет под рукой.
По всем вопросам вы можете обращаться:
Екатерина Ситникова, PR-специалист, компания Amway
+ 7 926 118 56 85
ekaterina_sitnikova@amway.com
Надежда Гамбарова, Старший руководитель проектов, агентство Минт
+ 7 965 408 94 14
ngambarova@mint.bbdo.ru
Дополнительную информацию вы можете найти на сайте www.amway.ru.
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