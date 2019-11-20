“Black Friday - Квесты”. 29 ноября в России пройдет традиционная акция для любителей квестов и головоломок.

29 ноября в 7.00 утра в России начнется акция “Black Friday - Квесты”. В течение суток можно будет выбрать и забронировать игру со скидкой от 40% на сайте агрегатора “Мир квестов”.

Цель акции помочь всем сторонникам активного образа жизни проникнуть в мир тайн и приключений, испытав свои силы на интеллектуальном ринге.

Екатеринбург в четвертый раз станет городом, где пройдет “Black Friday - Квесты”. В этом году акция впервые примет международный характер! Помимо крупнейших городов России, в ней примут участие квесты Киева и Минска. В России акция пройдет в 11 городах, помимо Екатеринбурга. Всего будет представлено более 400 квестов со скидками. Международная акция “Black Friday - Квесты” будет проходить в рамках всемирной акции “Черная Пятница”.

Более подробная информация об акции будет представлена:

- на официальном сайте "Мира квестов”: http://ekb.mir-kvestov.ru/categories/black_friday

- в социальной сети Facebook: https://www.facebook.com/mirkvestov.ru/

- в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/mirkvestov_ru