«Быть странным — новая нормальность»: уральская инди-поп группа о дебютном альбоме EP Weird & Wonderful
У ребят из Snowbox вышел первый альбом
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99% всего материала было создано, как и положено, дома. Само название появилось раньше альбома, как заглавие сингла — рандомно пришло в голову. По словам участников SNOWBOX, они на тот момент находились в поиске себя — и в жизни, и в музыке. И эта фраза, по их собственному мнению, стала не просто инсайтом и указала направление дальнейшего движения, но и превратилась в своеобразное признание в любви к необычным людям. «An ode to those who have ever been called ‘weird».
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Это первый альбом команды, работа над которым велась почти полтора года. И была завершена в тот момент, когда музыканты поняли — это именно то, что они хотят сказать и показать.
Альбом спродюсирован и записан музыкантами группы при участии звукорежиссёра команды Александра Домрачева.
«Быть странным — новая нормальность, — говорят музыканты. — Все песни альбома — они об обычных жизненных событиях и переживаниях, с которыми сталкивался каждый. Или столкнется. И главная идея пластинки в том, что в простых бытовых штуках можно найти вдохновение для жизни и творчества. И не обязательно искать себе жизненную драму, как мы часто склонны делать. А это уже, вероятно, тянет на небольшую идеологию. В музыкальном плане нам было интересно сделать альбом таким, чтобы он не успевал надоесть в процессе прослушивания, чтобы что-то постоянно менялось и могло удивить, как в рамках отдельной песни, так и всего альбома, и, кажется, нам это удалось. И мы символично заканчиваем EP песней, говорящей, что это Not Enough».
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