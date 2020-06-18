«Быть странным — новая нормальность, — говорят музыканты. — Все песни альбома — они об обычных жизненных событиях и переживаниях, с которыми сталкивался каждый. Или столкнется. И главная идея пластинки в том, что в простых бытовых штуках можно найти вдохновение для жизни и творчества. И не обязательно искать себе жизненную драму, как мы часто склонны делать. А это уже, вероятно, тянет на небольшую идеологию. В музыкальном плане нам было интересно сделать альбом таким, чтобы он не успевал надоесть в процессе прослушивания, чтобы что-то постоянно менялось и могло удивить, как в рамках отдельной песни, так и всего альбома, и, кажется, нам это удалось. И мы символично заканчиваем EP песней, говорящей, что это Not Enough».