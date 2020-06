99% всего материала было создано, как и положено, дома. Само название появилось раньше альбома, как заглавие сингла — рандомно пришло в голову. По словам участников SNOWBOX, они на тот момент находились в поиске себя — и в жизни, и в музыке. И эта фраза, по их собственному мнению, стала не просто инсайтом и указала направление дальнейшего движения, но и превратилась в своеобразное признание в любви к необычным людям. «An ode to those who have ever been called ‘weird».