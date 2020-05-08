В это нестабильное, полное переживаний и тревог время мы хотим подарить нашим гостям вечер, наполненный приятными, расслабляющими, позитивными эмоциями.

Удобный онлайн-формат мероприятия позволит создать непринужденную обстановку и организовать неформальное общение со звездой прямо дома. Дружно собраться у экрана, послушать прекрасное живое исполнение любимых хитов и задать Максиму Леонидову вопросы сможет вся семья!



Автор самого оригинального вопроса, который Максим Леонидов выберет лично, получит в подарок книгу с автографом певца.

23 мая в 20:30 онлайн квартирник с Максимом Леонидовым

Мероприятие бесплатное. Чтобы попасть на концерт, зарегистрируйтесь по ссылке http://eventbcs.ru/mleonidov