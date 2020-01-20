18+

Ну, здравствуй, «Хэллоуин»! -говорим, нет - подпеваем новому клипу группы "Чайф"

Одиннадцать городских локаций, тридцать пять актеров и рок-лирика из нового альбома «Слова на бумаге»  - сценарист и режиссер Александр Костыгин, продюсер Ольга Баранова и оператор-постановщик Роман Шонохов за три счастливых дня сняли почти голливудскую историю с открытым финалом.

  • Фото: Александр Шамарин

Пятиминутную историю из жизни молодого музыканта (альтер эго метра уральского рока Владимира Шахрина)  уральские клипмейкеры, авторы топовых клипов для Линды и Нигатива, снимали в темных переулках и театре (сцена с гротескной БДСМ-сценой), в «хрущевке» и переполненном светскими беседами под живую музыку баре в дымовой завесе.  Главную роль исполнил Глеб Киселев, а  подыграли ему участники группы «Чайф», актеры местных театров, а также… бизнесмены (Станислав Чернецкий) и медийные личности (шоумен Михаил Виноградов, ведущая Ксения Телешова, продюсер Влада Печорская и др.). Привлекли к актерскому мастерству и «ЕКБ.Собака.ru» в лицах Ксении Халтуриной, Наталии Каплун и Александры Колесниченко. 

Премьера клипа приурочена к юбилею «Чайфа»  – в этом году группа отмечает 35-летие в стиле рок.

  • Владимир Щахрин и группа "Чайф"

Ольга Баранова и Александр Костыгин:

«Наши работы - это  мини-фильмы с послевкусием. Каждый понимает или догадывается о своем. В "Хэллоуине" сознательно задействованы пасхалки, например, сцена с "бутылкой кефира и полбатона". Но есть и скрытые ассоциации – фанаты оценят». 

В клипе много сюрпризов – есть и провокация, и сентименты, и ирония. Одним словом, правда жизни.

Смотрим, слушаем и размышляем, как завещает легендарный «Чайф».

Nataly,
Комментарии

Наши проекты