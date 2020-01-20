Ну, здравствуй, «Хэллоуин»! -говорим, нет - подпеваем новому клипу группы "Чайф"

Пятиминутную историю из жизни молодого музыканта (альтер эго метра уральского рока Владимира Шахрина) уральские клипмейкеры, авторы топовых клипов для Линды и Нигатива, снимали в темных переулках и театре (сцена с гротескной БДСМ-сценой), в «хрущевке» и переполненном светскими беседами под живую музыку баре в дымовой завесе. Главную роль исполнил Глеб Киселев, а подыграли ему участники группы «Чайф», актеры местных театров, а также… бизнесмены (Станислав Чернецкий) и медийные личности (шоумен Михаил Виноградов, ведущая Ксения Телешова, продюсер Влада Печорская и др.). Привлекли к актерскому мастерству и «ЕКБ.Собака.ru» в лицах Ксении Халтуриной, Наталии Каплун и Александры Колесниченко.