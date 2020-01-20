Одиннадцать городских локаций, тридцать пять актеров и рок-лирика из нового альбома «Слова на бумаге» - сценарист и режиссер Александр Костыгин, продюсер Ольга Баранова и оператор-постановщик Роман Шонохов за три счастливых дня сняли почти голливудскую историю с открытым финалом.
Ну, здравствуй, «Хэллоуин»! -говорим, нет - подпеваем новому клипу группы "Чайф"
Пятиминутную историю из жизни молодого музыканта (альтер эго метра уральского рока Владимира Шахрина) уральские клипмейкеры, авторы топовых клипов для Линды и Нигатива, снимали в темных переулках и театре (сцена с гротескной БДСМ-сценой), в «хрущевке» и переполненном светскими беседами под живую музыку баре в дымовой завесе. Главную роль исполнил Глеб Киселев, а подыграли ему участники группы «Чайф», актеры местных театров, а также… бизнесмены (Станислав Чернецкий) и медийные личности (шоумен Михаил Виноградов, ведущая Ксения Телешова, продюсер Влада Печорская и др.). Привлекли к актерскому мастерству и «ЕКБ.Собака.ru» в лицах Ксении Халтуриной, Наталии Каплун и Александры Колесниченко.
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Владимир Щахрин и группа "Чайф"
Ольга Баранова и Александр Костыгин:
«Наши работы - это мини-фильмы с послевкусием. Каждый понимает или догадывается о своем. В "Хэллоуине" сознательно задействованы пасхалки, например, сцена с "бутылкой кефира и полбатона". Но есть и скрытые ассоциации – фанаты оценят».
В клипе много сюрпризов – есть и провокация, и сентименты, и ирония. Одним словом, правда жизни.
Смотрим, слушаем и размышляем, как завещает легендарный «Чайф».
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