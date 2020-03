С 13 по 15 марта в Екатеринбурге впервые пройдет фестиваль ирландского кино

С 13 по 15 марта в рамках ежегодной Недели Ирландии в Екатеринбурге в рамках проекта КАРО.Арт впервые пройдет фестиваль ирландского кино. Показы состоятся в кинотеатре «КАРО 10 Радуга Парк».

На фестивале будут представлены лучшие новые полнометражные фильмы и сборники короткого метра: комедийный «Чисто ирландский юмор», смесь черной комедии и хоррора «Ирландское темное» и анимационный сборник для взрослых «Фантазии из Ирландии».

Фильмом открытия станет необычный ромком «Пара нормальных» (Extra Ordinary) режиссеров Майка Ахерна и Энды Ломана. Это чертовски смешная комедия, которая существует на стыке жанров и позволяет насладиться тонкой актерской игрой звёзд ирландского кино. Чёрный юмор в духе Монти Пайтона гарантирует, что самые шокирующие моменты фильма не будут преследовать вас в кошмарах, но могут вызывать колики в боку. Также в программе вестерн «Вечно молодой» (Never Grow Old) с голливудскими звездами Эмилем Хиршем и Джоном Кьюсаком и черная комедия «В тихом омуте» (Dark Lies the Island).

Фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с субтитрами.

Фестиваль проводится при поддержке проекта КАРО.Арт. Подробнее о программе 13-го фестиваля ирландского кино можно узнать на сайте https://karofilm.ru/