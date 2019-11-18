«Русские сезоны в Париже. 110 лет» Екатеринбург отметит юбилей Дягилевских сезонов!

19 ноября - 2 декабря 2019 года в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль «Русские сезоны в Париже.110 лет», посвященный юбилею начала масштабной акции по пропаганде русской культуры в Европе и мире. Фестиваль культуры и искусства объединит танцоров, художников и дизайнеров.

Фестиваль откроется 19 ноября выставкой художественных работ и арт-объектов «По следам Серебряного века…» в Уральском центре развития дизайна, (г.Екатеринбург, ул.Горького, 4А).

Центральным событием фестиваля 2 декабря станет ГАЛА - концерт с участием ведущих солистов УралБалета, посвященный «Русским сезонам». Первое отделение откроется перфомансом «Ускользающая красота», созданного преподавателями и студентами Уральского архитектурно-художественного университета. Второе отделение составят сольные выступления учащихся хореографического отделения лицея им.С.П.Дягилева, артистов УралБалета и Пермского театра оперы и балета – выпускников лицея им С.П.Дягилева. Место проведения гала-концерта – Екатеринбургский театр оперы и балета: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 46А, дата – 2 декабря 2019г, начало в 18.30.

Билеты на гала-концерт поступили в продажу.

Инициатором фестиваля «Русские сезоны в Париже.110 лет» выступает Уральский Государственный Архитектурно-Художественный Университет при организационной поддержке агентства «Екатеринбург - Fashion», Лицея им. С.П. Дягилева, Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета.