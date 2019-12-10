Оригиналы работ Франсиско Гойя и Пабло Пикассо покажут в Екатеринбурге

Международный центр искусств «Главный проспект» впервые в Екатеринбурге представит оригиналы работ Франсиско Гойя и Пабло Пикассо «Коррида. Бой быков». А также уникальную ювелирно-камнерезную работу «Тореадор» камнерезного дома Алексея Антонова, созданную по заказу Лувра и не имеющая аналогов в мире.

Искусство боя быков вдохновляло многих великих писателей и художников на создание выразительных произведений искусства. Одним из первых в ранг искусства бой быков возвел знаменитый испанский художник и гравер Франсиско Гойя. В 1814-1816-е годы он создает серию гравюр «Тавромахия», изображающую историю корриды в Испании. Спустя более ста лет другой знаменитый испанец Пабло Пикассо вновь воплотил в гравюрах это зрелище, в котором есть испанский характер и особое отношение к жизни. Красота корриды по-новому раскрылась в его работах.

Уральские мастера-камнерезы не только продолжают традиции прошедших веков, но и постоянно стремятся к покорению новых высот. Один из самых амбициозных проектов Камнерезного дома Алексея Антонова - тореадор, выполненный из драгоценных металлов и минералов. На создание полутораметрового шедевра у команды из двадцати мастеров ушло два года. Работа поражает реалистичностью и точностью каждого штриха. Кожа тореадора выполнена из крайне твердого кремния, а на лице переданы все эмоции. Особое внимание уделено деталям - фактура кожи, ногти, морщины – все сделано под микроскопом.

Мастера использовали для создания тореадора не только драгоценные, но и очень редкие материалы. Синюю ткань костюма тореадора имитирует камень родусит сложно цвета – его редкий источник в природе уже иссяк. Добыча родонита «Орлец», используемого в работе и обладающего исключительным малиновым цветом не ведется уже более ста лет. Полотно струящейся мулеты собрана из сотен кусочков яшмы. Имитацию объемной вышивки украшают 420 подвесов, сплетенных вручную из более чем 10 000 жемчужин. Сосредоточенный тореадор в стойке с обнаженным клинком выглядит совершенно как настоящий.