Рассказываем о программе шоу Сергея Полунина – «Сатори».

Первый акт составлен из соло и дуэтов звёзд мирового балета.



В туре «Сатори» состоится мировая премьера. Знаменитый датский танцор и хореограф Йохан Кобборг представит новое соло, которое создал специально для российского тура. «С Йоханом я сотрудничаю давно, - напомнил Сергей Полунин. – И его новое соло АВС, мне кажется, получилось очень оригинальным. Смотреть его точно будет интересно. Кобборг – один из лучших актёров в мировом балете, и его актерское мастерство будет полноценно раскрыто в номере».



Ещё одним звёздным участником станет Леонид Сарафанов – один из самых выдающихся исполнителей сложной классической партии Па-де-де из балета «Дон Кихот». «Я был ещё маленьким, а Леонид уже считался признанной мировой звездой, сказал Сергей Полунин. – Он обладатель удивительно чистой техники, был и остаётся для меня непререкаемым авторитетом. Я рад, что русскую школу классического балета в нашем шоу будет представлять именно Сарафанов со своей партнёршей Елизаветой Кокоревой».



Сергей Полунин неоднократно признавался, что является большим поклонником творчества Бориса Эйфмана. В шоу солисты Театра Эйфмана Любовь Андреева и Олег Габышев исполнят номер из балета Эйфмана «Реквием». «Борис Яковлевич Эйфман воплощает собой самое настоящее искусство, самое высокое его качество. Он по-своему представляет русский театр и русский танец – и этот взгляд всегда новый, свежий. Я его очень ценю. Это настоящий мировой класс – очень дорогой и редкий. Для меня большая честь, что Борис Яковлевич разрешил использовать своё произведение, которое исполнят звёзд его театра».



Сам Сергей Полунин исполнит в первом акте три соло. Откроет всё шоу классика – «Диана и Актеон» в хореографии Агриппины Вагановой. «Но зрителей ждёт небольшой сюрприз, - улыбнулся Сергей Полунин. – Мы думали с Юко Ойши, как подать классический номер несколько в необычном варианте. И решили, что я буду одет немного в другую, нестандартную одежду».

«Диана и Актеон» перейдёт в «Лунную сонату», созданную специально для японского фестиваля, посвященного Луне. Премьера этого соло состоялась недавно на территории древнего храма в Киото. А завершит первый акт ставшее уже легендарным соло Сергея Полунина Take Me To Church на музыку Hozier – у клипа более 27,5 млн. просмотров только в официальном релизе.



Второй акт шоу Сергея Полунина – это собственно «Сатори».

В практике дзэн «сатори» означает «внезапное просветление», «видение собственной природы». «В принципе, все искусство существует, чтобы разбудить в человеке хорошие и правильные чувства, - считает Сергей Полунин. – И благодаря этому, возможно, изменить его взгляды на мир и свою жизнь. Через моего персонажа мы показываем путь такого просветления – от полного незнания себя».

«И сам спектакль «Сатори» – тоже своеобразная проекция жизни человека, - продолжил Сергей Полунин. – Всё меняется и эволюционирует не только в жизни, но и в нашем спектакле. Его создатель Гейб дель Веккьо верит, что с каждым спектаклем нужно что-то добавлять и изменять. Поэтому каждый выход на сцену мы пытаемся сделать что-то лучше и ярче, немного иначе».



Важное событие: в «Сатори» примет участие учащийся Академии хореографии в Севастополе, где Сергей Полунин является исполняющим обязанности ректора. Роль Мальчика репетируют девятилетние Арсений Цурко и Василий Шевченко, которые получили гранты Благотворительного фонда поддержки и развития искусств Сергея Полунина на обучение в студии Академии хореографии.