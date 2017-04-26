Алексей ФРАНДЕТТИ

Режиссер-постановщик музыкальных спектаклей и лауреат премии «Золотая Маска» возвращается в Екатеринбург с первой английской сатирической опереттой на сцене Свердловской музкомедии - «Микадо, или Город Титипу».

Вы родились в Ташкенте, почему решили переехать в Москву?

Мне было восемнадцать, когда я почувствовал, что еще шаг и начну биться головой о потолок. В этом возрасте я уже вел программы на лучшей в городе радиостанции «Европа Плюс Ташкент», работал и учился в лучшем театральном заведении Ташкента, в бывшем театре «Ильхом» под управлением заслуженного деятеля искусств Узбекистана Марка Вайля, придумывал шоу-программы в лучшем ночном клубе города. Что делать дальше? И тогда я уехал в Москву: поступил во МХАТ, а через два года ушел во ВГИК, который и закончил в мастерской Игоря Ясуловича. Да, вот так получилось, что, проучившись в кинематографическом институте, занимаюсь музыкальным театром.

В прошлом году вы получили «Золотую Маску» за постановку «Рождество О. Генри», что это значит для Вас?

Это был тот случай, когда отпускаешь свое желание и твоя мечта к тебе приходит, а если держишься за одну мысль, то - ничего. Мне, как артисту, очень сильно хотелось эту премию. И я дважды был в шаге от нее, потому что сначала был номинирован «Маугли», но не мой состав, потом «Фанфан-Тюльпан» - опять не мой состав. Я уже было разочаровался... Но как только на полном серьезе, честно, ты себе говоришь: «Ну и ладно!» - тут же все начинает вокруг выстраиваться. Для меня это было приятно, и то, что я сейчас нахожусь в жюри такого серьезного театрального фестиваля, мне помогает увидеть многое. Это отличный опыт!

В одном интервью вы сказали, что у вас есть два «этапа одобрения»: похвала Олега Павловича Табакова и премия «Золотая Маска». Какой третий этап хотелось бы получить? Может Оскар?

К «Оскару» я как-то очень спокоен. Хочу «Тони»! (Прим. ред.: Премия «Тони» — общепринятое название американской премии, которая присуждается за достижения в области театра) Понимаю, что до этого нужно расти и расти. Я буду стараться. Выше всегда есть куда, даже после «Тони»: у знаменитого режиссера Харольда Принса двадцать одна театральная награда и при этом он до сих пор работает и делает это очень успешно в свои девяносто лет. Главное, за всеми этими премиями, не закостенеть и не успокоиться. Надо пройти огонь, воду, необходимо проходить и медные трубы, дай бог, чтоб хватило на все силы и достоинства.

В прошлом году впервые в Екатеринбурге вы занимались постановкой «Бернарда Альба» и уже на следующий год возвращаетесь с новой премьерой «Микадо, или Город Титипу». Вам нравится тут работать?

Я люблю Екатеринбург. Мне нравится его темпо-ритм, мне приятна его атмосфера. Когда я вышел впервые из здания аэропорта у меня было ощущение, что я в Вене. Правда! У меня нет предубеждения, что за рамками Садового кольца начинается провинция. Я очень люблю и этот город, и этот театр. Тут какая-то, в хорошем смысле слова, свобода и вседозволенность, я могу пробовать что-то новое и мне не страшно. С артистами Театра музыкальной комедии мы нашли общий язык и даже начали строить планы, нацеливаться на третью постановку. Но без спойлеров, пока детали в секрете.

Через вас проходят абсолютно разные образы и темпераменты героев ваших постановок, а какой вы человек по жизни?

Я - раздолбай! (Смеется.) И до сих пор живу с ощущением, что мне пятнадцать. Я удивляюсь, когда понимаю, что уже тридцать три. Только недавно стало меньше претензий к самому себе, я перестал просыпаться утром в свой день рождения с мыслями: «О боже! Как я мало сделал!». Я понимаю, что рост есть и нужно еще очень многое, но по крайней мере перестал жевать себе печенку.

Но при этом вы семьянин.

Да. Семья – это моя крепость, это моя радость, это место, где я могу позволить себе быть слабым и неуверенным, больше нигде. Моему сыну четыре с половиной года, я редко его вижу. Недавно, приехав домой на пару дней, я сел с ним смотреть диснеевский мультик, так «по-киношному», взяв орешков, чипсов, колы, развалившись на кровати. Это было здорово.

Где встретились с женой?

С женой познакомились на съемочной площадке фильма «Горячие новости» восемь лет назад. Она была вторым режиссером, а я работал там как актер. И так легко получилось: вдруг начали жить вместе, вдруг сыграли свадьбу в Лас-Вегасе, вдруг появился сын. Восемьдесят процентов успеха мужчины – это женщина, которая с ним рядом. Поэтому я считаю, все мои достижения - это в первую очередь победы моей жены, моего ребенка. Дома создана такая атмосфера, в которой я могу спокойно заниматься творчеством, поскольку знаю, возвращаясь из поездки, что дом у меня стоит на месте, меня ждут, меня накормят, заберут из химчистки мой смокинг, который я торжественно надену на очередную церемонию… Но и это не столь важно, главное понимать, что семья, дом – меня там любят.

А еще важно знать: Молодой режиссер поставил 13 музыкальных спектаклей, сыграл более чем в 30 фильмах и сериалах: «Жестокость», «Горячие новости», «Царь», «Две сестры», «Институт благородных девиц». Пишет сценарии, переводит на русский язык тексты песен из зарубежных мюзиклов и кино.

Текст: САША КОЛЕСНИЧЕНКО. Фото: РИММА МАЗУР





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