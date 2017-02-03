Аутсайдеры: поэтический вечер, посвященный литературному андеграунду 80-х

28 января в 10.00 в Камерном театре Объединенного музея писателей Урала состоится поэтический вечер, посвященный литературному андеграунду 80-х годов – «Аутсайдеры».



Поэтический вечер «Аутсайдеры» - это своеобразное или образное осмысление того времени, когда стали появляться новые направления, течения, когда хаос и страх врывался в жизнь, которая готовила, возможно, главные испытания.

Если поэзия Серебряного века прошла через жернова Русской Революции, то на поэзии Андеграунда 80-х закончилась Советская власть. Поэты, писатели, которых не принимала официальная литература, ушедшие в подполье, самиздат, художники засевшие в своих подвальных мастерских, музыканты и группы, записывающие свои альбомы в домашних условиях - никому до них не было дела тогда, а сейчас их просто не знают. А они рядом с нами. И именно они оставили важнейшие документы эпохи. Они помогают нам найти ответы на вопросы, которые мы перестали себе задавать.

В Камерном театре прозвучат стихи Виталия Кальпиди, Алексея Парщикова, Александра Еременко, Евгения Касимова, Ивана Жданова, Юрия Казарина, Майи Никулиной и Бориса Рыжего.

Стоимость билета – 400 руб.

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Камерный театр

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