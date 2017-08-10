Время течет, учитесь плавать.

26 августа в Екатеринбурге состоится «Первый открытый чемпионат категории МАСТЕРС».

Федерация плавания СО «Мастерс Урал» подарит новые старты всем любителям и ветеранам

плавания. В бассейне «Юность» соберут участников и болельщиков, для которых плавание - не

просто любимый вид спорта, а целая жизнь. Соревнования проведут, как личное первенство в каждой возрастной категории среди мужчин и женщин.

Президент Федерации плавания СО «Мастерс Урал» Артем Сушко:

«Для нас чрезвычайно важны успехи каждого спортсмена, которые личным примером

популяризируют здоровый образ жизни и спорт. Надеемся, что наши соревнования принесут

много положительных эмоций и желание быть «Выше, Быстрее, Сильнее» как в плавании, так и в

жизни».

Кроме того, всех участников ждет необычное мероприятие с одним из самых титулованных пловцов России – Никитой Лобинцевым, двукратным призёром Олимпийских игр в Пекине и Лондоне, необычный формат соревнования - «Гонка преследования» и автограф сессия!

Для того, чтоб принять участие в соревнованиях необходимо до 25 августа зарегистрироваться на сайте Федерации www.swimmastersural.ru