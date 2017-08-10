Время течет, учитесь плавать.
26 августа в Екатеринбурге состоится «Первый открытый чемпионат категории МАСТЕРС».
Федерация плавания СО «Мастерс Урал» подарит новые старты всем любителям и ветеранам
плавания. В бассейне «Юность» соберут участников и болельщиков, для которых плавание - не
просто любимый вид спорта, а целая жизнь. Соревнования проведут, как личное первенство в каждой возрастной категории среди мужчин и женщин.
Президент Федерации плавания СО «Мастерс Урал» Артем Сушко:
«Для нас чрезвычайно важны успехи каждого спортсмена, которые личным примером
популяризируют здоровый образ жизни и спорт. Надеемся, что наши соревнования принесут
много положительных эмоций и желание быть «Выше, Быстрее, Сильнее» как в плавании, так и в
жизни».
Кроме того, всех участников ждет необычное мероприятие с одним из самых титулованных пловцов России – Никитой Лобинцевым, двукратным призёром Олимпийских игр в Пекине и Лондоне, необычный формат соревнования - «Гонка преследования» и автограф сессия!
Для того, чтоб принять участие в соревнованиях необходимо до 25 августа зарегистрироваться на сайте Федерации www.swimmastersural.ru
Викторина
В преддверии Первого открытого чемпионата Свердловской области по плаванию категории MASTERS, Федерация "Мастерс Урал" совместно с журналом "ЕКБ.Собака.RU" проводит викторину.
Разыгрываем фирменные комплекты поло и бейсболку!
Правила участия:
1. Стать участником группы www.facebook.com/swimmastersural/
2. Написать ответ в комментарии к посту викторины
Первые три участника, давшие правильный ответ, получают ПРИЗ!
Итоги конкурса подводим в понедельник, 14 августа.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.