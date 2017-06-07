Антарес – детям!
Летний лагерь дневного пребывания организован на базе детства Спортивных Клубов Антарес. Продолжительность одной смены – неделя, старт групп с 5 июня.
В группе до 14 детей, от 6 до 12 лет. Ежедневно в режим дня включены: бассейн, солевая комната, спортивные секции, творческие мастерклассы, прогулки в «Зеленой Роще» полноценное питание и много другое. Возможны визиты на 1 день - стоимость 1500 рублей; недельная смена – 6900 рублей.
С нами весело, безопасно и удобно!
Служба продаж: (343) 286-99-00
ЖВ АНТАРЕС
Ул. Шейнкмана 121
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