Чемпионы Евгений Чупраков и Людмила Какаулина помогают екатеринбуржцам привести себя в форму

Пляжный сезон – не за горами, екатеринбуржцы начали активно приводить свое тело в форму. Чемпион Европы по боксу – Евгений Чупраков и 3-кратная Чемпионка мира по культуризму Людмила Какаулина – звездные спортсмены Екатеринбурга, вот уже какой сезон помогают в этом не легком деле членам сети фитнес клубов Fresh Fitness.



Сеть фитнес клубов Fresh Fitness – это два современных семейных фитнес клуба с бассейном. В начале марта в клубе на Бажова, 68 полностью обновлена кардиозона на новейшие тренажеры Life Fitness. Все тренажеры оснащены экраном и выходом в интернет.

Отдельная гордость Fresh Fitness на Бажова, 68 – зал боевых искусств, где проводит тренировки и тренируется Чемпион Европы по боксу – Евгений Чупраков. В зале можно проводить тренировки по смешанным единоборствам, боксу, тайский бокс, греппблинг, каратэ, кунг-фу. Оснащение в зале CrossFit настолько разнообразное, что только от фантазии тренера зависит, как построить вашу тренировку.

Сеть фитнес клубов Fresh Fitness – работает по мировым стандартам и каждый клуб оснащен бассейном, релакс зоной, хамамом, залами групповых программ, студия йоги, сайкл-студия, детский клуб, косметологический и массажный кабинет.

Fresh Fitness предлагает Клубные карты разного формата: есть полного дня, есть дневные или выходного дня (годовые, на полгода, три месяца или на месяц), также в случае чего карту можно заморозить. Ее стоимость – от 11 тысяч рублей.

Недавно в Fresh Fitness на Бажова, 68 появились детские секции, куда можно записать ребенка без Клубной карты. Разовое занятие, всего - 350 рублей, при этом перечень секций широкий: комплексные единоборства, бокс, современный джаз танец, жонглирование, фитбол, классический танец, художественная гимнастика, breaking. В фитнесс-клубе ждут деток от полутора до 15 лет, самых маленьких научат развивать моторику и общаться с другими малышами. Для детей проводят различные мероприятия, например, скоро будут выбирать маленьких мистера и мисс. Fresh Fitness – место, где не только взрослый найдет занятие по душе, но и ребенок.



Сайт: fresh-fitness.ru

Бажова, 68. Тел. 278-84-82

Мельникова, 27. Тел. 319-90-40