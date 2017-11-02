4 ноября в Екатеринбурге пройдёт всероссийская культурно-образовательная акция "Ночь искусств".

Экспресс-экскурсии по экспозициям пройдут в Екатеринбургском музейном центре народного творчества «Гамаюн». Площадка представит проект «PROосень», лоскутный спектакль участников Народного коллектива-студии любителей пэчворка «Лоскутный стиль», а также международный проект к 200-летию Петра Ершова «Конек-горбунок. Лоскутная сказка» и «Умиление чудом», живопись екатеринбургской художницы Ольги Абрамовой. Во время программы каждый желающий сможет попробовать изготовить поделку из бересты под руководством Тамары Деевой. Дополнят атмосферу своим звучанием музыкальные творческие коллективы города.

Екатеринбургский театр кукол проведёт всех желающих за кулисы. Кукольники расскажут о своих соратниках по актерской судьбе. Посетители узнают, как создается спектакль, и попробуют свои знания на практике, разыграв собственное представление.

«Ночь искусств» объединяет и другие площадки города как музейного, так и немузейного формата – культурные центры, кинотеатры, парки, клубы.

«Поскольку в этом году акции «Ночь искусств» и «Ночь истории» отражают тематику Дня народного единства, все проекты направлены в первую очередь на патриотический и исторический аспекты. Думаю, это будет интересно всем, но особенно – молодежи», – отмечает главный специалист по музейно-выставочной деятельности Управления культуры Администрации города Екатеринбурга Лариса Викторовна Петрова.

В прошлом году к акции в Екатеринбурге присоединились 107 площадок. Число посетителей составило более 21 тысячи человек.