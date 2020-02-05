«Ночь музеев в Екатеринбурге – 2020» объявляет старт приема заявок

С 5 февраля по 9 марта 2020 года оргкомитет «Ночи музеев в Екатеринбурге» принимает заявки от площадок через электронную форму на официальном сайте ночьмузеев.екатеринбург.рф. Присоединиться к масштабному мультикультурному проекту могут все заинтересованные площадки музейной направленности. Традиционное требование для потенциальных участников - соответствие международным принципам проекта: открытости и доступности музея, комфортности музейного пространства, продвижению музейного предмета.

Главной темой «Ночи музеев в Екатеринбурге» на этот раз станет Год памяти и славы. Как известно, в 2020 году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Музеи, чьей непосредственной задачей является сохранение памяти о событиях прошлого, посвятят этой важной теме программы «Ночи музеев» и специальные экспозиции.

«Ночь музеев в Екатеринбурге» будет проходить в четырнадцатый раз. Традиционно, 16 мая днем стартует Детская программа для маленьких посетителей, а в 19:00 начнется Основная программа. Отметим, что Екатеринбург – это единственный город, где в рамках Ночи музеев создается главная площадка проекта – Инфоцентр на площади возле Водонапорной башни. Инфоцентр откроется на день раньше, чтобы многочисленные посетители «Ночи музеев в Екатеринбурге» заранее могли получить всю справочную информацию о проекте.

По традиции в статусном проекте, который на мировом уровне курирует Министерство культуры Франции, принимают участие все муниципальные музеи, галереи и выставочные пространства Екатеринбурга. В нашем городе Ночь музеев проходит под патронатом Управления культуры и Администрации города Екатеринбурга.

«Ночь музеев в Екатеринбурге - 2020»

16 – 17 мая 2020 года