Финальное шоу II ПРЕМИИ УРАЛЬСКОГО ШОУ-БИЗНЕСА «BEST IN URAL 2:0» ПЕРЕЗАГРУЗКА

«Best In Ural» - это место встречи всех участников event-рынка: шоуменов, продюсеров, ведущих, артистов, а также представителей бизнеса, готовых поддержать проекты рублём, приглашая артистов на свои корпоративные, общегородские и социальные мероприятия. «Best In Ural» - это 4 часа яркого действа, современная сценография, 12 тонн светового и звукового оборудования, 250 квадратных метров мультимедийных декораций. На премии 2:0 не будут делить артистов по жанрам и номинациям. Только два основных критерия оценки номера - ПРОФЕССИОНАЛИЗМ и ЗРЕЛИЩНОСТЬ. Набранные баллы суммируются из оценок каждого представителя Экспертного совета с результатами Зрительского онлайн голосования по окончании конкурса.