На дорогах Екатеринбурга появились такси, расписанные уличными художниками

«Большая сушка» Елена Шубенцева, прекрасная художница из Екатеринбурга, в рамках фестиваля STENOGRAFFIA в 2105 году и выставки "Встретимся во дворе", решила посушить машины на стене будки. Действительно, автомобили висят на ул. Ленина 69/10. А шутка ли, если к вам приезжает машина с машинами из Яндекс Такси? Нет! Это возможно! Как Елена объясняет смысл своей работы: «Кажется, ещё совсем недавно наши мамы и бабушки выходили на улицу сушить постельное белье и одежду, дети без присмотра могли бегать по двору. Но с ростом автомобилизации, не осталось былой душевности во дворе в центре города. Сейчас здесь всё чаще паркуются автомобили: они могут заехать на газон, на детскую площадку. Они везде, хоть на стену вешай. В результате, получилась некая связь моих детских воспоминаний и глобальной проблемы с парковками».

«Машины такси – неотъемлемая часть городской среды, а пейзаж современного города невозможен без уличного искусства. Так родилась идея разместить на бортах автомобилей знаковые работы уральских street art художников», — говорит один из организаторов фестиваля «УРА! УРАЛ!» Катерина Доник.

На дорогах Екатеринбурга можно увидеть автомобили партнёров сервиса Яндекс.Такси с работами уличных художников — участников фестиваля «STENOGRAFFIA». Проект «Двигаем искусство» реализован в рамках уникального фестиваля «УРА! УРАЛ!», который пройдет 7 сентября.

«Абстракция» Абстрактная работа от довольно брутальной команды из Киргизии Chervi теперь красуется на машинах Яндекс Такси. Улица – это то место, где не грех быть декоративным. Если абстрактное обладает еще и качествами декоративного, то получается здорово. Иногда кажется, что окружающий мир изначально некрасив в нашем представлении. Он просто вопиет о необходимости нашего вмешательства. Так, Евгений Макшаков ворвался в серость городских улиц и раскрасил самую обычную будку яркими цветами, которые как-будто бросают тебе вызов, стремятся спровоцировать тебя на диалог. Ищите работу на ул. Малышева, 84 и по всему Екатеринбургу на машинах от Яндекса.

Муми-тролли и Гранаты Одна из машин Яндекс Такси стала особенно яркой! В 2016 году на фестивале STENOGRAFFIA художник Сева Стекольщук бросил себе вызов «выйти из зоны комфорта». В Екатеринбурге Севу все знают как классного тату-мастера, который работает в стиле черного нуара. Поэтому получить от художника такую добрую работу было для всех неожиданностью. Сева называет себя специалистом по Гранатам (очень важно, что Гранат пишется исключительно с большой буквы: фрукт уважаемый). Его много спрашивали его о том, как он пришел к такой нетипичной для него работе и Сева дал весьма живое и понятное объяснение: «Хотелось добавить немножечко красок в наше уральское «лето», от которого очень устаешь. Немного юга, Грузии и жаркого колорита уральской серости не помешает. И я люблю гранаты как символ. В последнее время они отчетливо пронизывают мое творчество. С Муми тоже все просто — они классные, сказки с ними говорят о серьезном и добром. Хороший и теплый образ, понятный детям и взрослым».

«CTRL+X» Громкий проект 2017 года от команды Hot Singles in Your Area. Эти смелые ребята вырезали из реальности старенький «Москвич» и гараж-«ракушку», стоящие в одном из дворов города. Цель ребят была показать, что в каждом втором российском дворе есть машина, давно оставленная владельцами. Такие объекты засоряют пространство, преграждая проходы и занимая место для парковки. В силах уличных художников прекратить этот беспредел, вооружившись инструментами графического редактора Photoshop. Конкретно в воплощении этого арт-объекта была применена визуализация слоя прозрачности, бело-серая клетка, эффект которой считывается с определенного ракурса: объемные объекты становятся плоскими. Два года назад художники говорили: «Объект будет жить недолго, спустя некоторое время с разрешения владельца мы его утилизируем, что и должно случиться в конце жизни каждого такого объекта», — так что этого «москвича» уже не найти на карте. Зато недавно HSYA вживую повторила свой эксперимент с игрой в диджитал и вручную вырезала машину от Яндекс Такси. Но художники решили не просто повторить сами себя: одну сторону авто накрыл плотный ковер из тегов разных команд. Этот прием - отсылка к оригинальной работе HSYA, ведь изначально «Москвич» был холстом для граффити.

«Малахит» Московский художник Данила Шмелев создал свою эффектную работу в рамках юбилейного фестиваля STENOGRAFFIA. Арт-объект продолжает «пластиковую серию» и красуется теперь на Яндекс Такси. В целом, художник ставит на первое место именно эффект иллюзии и качество исполнения работы, к которой только потом прибавился и экологический подтекст: «Когда зритель взаимодействует с работой — появляются новые смыслы. Так получилось с экологией. Я изначально не связан с этой темой, но потом понял, что это логично, ведь здесь изображен пластик. Никуда от этого не денешься». Так, работа Данилы становится открытой для интерпретаций, и одной из них становится осознанность и экологическая направленность деятельности человека.Разорванный пластик может обозначать символ свободы от вещизма и необходимости менять вещи каждый день, как это диктует реклама. Все мы живем в пластиковом мире. А дырки — это освобождение от него.

«Динозавромойка» «Динозавромойка» – один из самых больших объектов фестиваля STENOGRAFFIA и команды SPEKTR. Теперь на машинах от Яндекс Такси вы можете обнаружить миниатюру этого великана-добряка. Хотя на самом деле, «динозавромойка» занимает целых 8 этажей, больше 1 000 квадратных метров. Представьте, насколько огромен этот добряк: он не влезает в крошечное пространство нарисованной комнаты, а парень, который моет его на рисунке, кажется невероятно маленьким в масштабах стены, хотя на самом деле он такого же роста, как и любой из нас. Динозавр живет в ЖК «Малевич», пер. Трамвайный, 2к5. Вместо глухой стены на детскую площадку там выглядывает огромный динозавр, которого еще на этапе создания местные жители начали называть новым соседом.

«Девушка-фавн» На еще одной машине Яндекс Такси появилась работа Марины Ягоды, члена команды "TAKNADO" из Новосибирска. Художница изобразила не просто красивую девушку, а мифического персонажа, фавна. Фавн является одним из божеств, ниспосылающих плодородие полям, животным и людям. Изображение его в женском обличье нестандартно для истории искусства, чем и интересно в уличном прочтении. Девушка открывает узорчатую клетку птице, выпуская ее на свободу. Как говорит художница: «Городу недостает красивых, приятных глазу работ с волшебным настроением. Причём не буквальных. В этом есть своя магия, когда ты не сразу понимаешь, что к чему. И можешь найти свой смысл. Такая игра со зрителем очень важна». Работу вживую можно увидеть на Гурзуфской, 36

«Кораблик» Уральская команда SPEKTR запустила бумажный кораблик в нескольких городах России, и теперь он будет плыть и по улицам Екатеринбурга на Яндекс Такси. Бумажный кораблик, он как символ надежды, несет загаданное желание навстречу к его воплощению. Эта работа на перекрестке Бажова/Шевченко говорит нам о путешествии и мечтах. Каждый может надеяться, что кораблик увезет вас от проблем, покажет далекие страны и яркие города. Наше маленькое судно уже пускало якорь в Оренбурге, Муравленко и Ноябрьске, а новый пункт его назначения зависит уже от вас.

«Вишни на Вишневой» Работа «Вкус» выполнена екатеринбургским художником Сергеем Акрамовым на ул. Вишневой, 45 Этот арт-объект говорит нам о воспитании эстетического вкуса у зрителя. Но автор пошел дальше приятного визуального образа. Посредством рисунка он решился воздействовать на вкусовые рецепторы зрителя. Механика задумки простая: при виде этих ягод у человека начинают обостряться вкусовые рецепторы, а на губах появляется приятный вишневый вкус. Может, вы почувствуете его даже сидя в машине от Яндекс Такси. Сергей рассказывал: «Мною движет идея создания позитивных, приятных и красочных работ. Я люблю цвет. Особенно когда речь идет про подобную местность вблизи завода, гаражей, складов и прочего индустриального, чего у нас полно в нашем промышленном крае. Если говорить про саму работу, то она, по своей сути, является передачей впечатления от красоты, которую создает наша природа. Это красивое сочетание цветов и форм, которые лихо переплетаются друг с другом, создавая некий паттерн. Я люблю смешивать фигуративную живопись с абстракцией, создавая на контрасте динамику, композицию. Так я демонстрирую свое авторское видение окружающего мира».

«За последние несколько лет такси стало неотъемлемой частью повседневной жизни горожан. Нам понравилась идея принять участие в этом очень популярном городском событие таким необычным образом, — прокомментировал инициативу Виктор Марчукайтес, руководитель уральского макрорегиона Яндекс.Такси. — После окончания фестиваля машины с граффити будут приезжать на заказы горожан по тарифам «Эконом» и «Комфорт».

Всего было отобрано 10 работ. В проекте поучаствовали художники из екатеринбургского объединения Spektr, Сергей Акрамов, Данила Шмелев, Марина Ягода и Женя Черви. Жители города смогут увидеть на машинах такие знаменитые работы как динозавр, который размещен на стене ЖК «Малевич», вырезанный москвич с гаражом-ракушкой и другие. «Сейчас по городу катается уже 7 расписанных автомобилей. В ближайшее время доделаем остальные», — рассказал представитель «STENOGRAFFIA» Константин Рахманов.

5 из 10 машин будут выставлены на фестивале «УРА! УРАЛ!» 7 сентября рядом с «Центром развития дизайна» (ул. Горького 4а). С ними можно будет сфотографироваться и побольше узнать об истории работ.

Также во время фестиваля будет запущена акция, в рамках которой 10 ее участников смогут забрать по 1 эксклюзивному свитшоту от Яндекс.Такси, «STENOGRAFFIA» и фестиваля «УРА! УРАЛ!». Чтобы поучаствовать ней нужно будет: поймать и сфотографировать машину с авторскими граффити, загрузить в Instagram изображение с хештегами #ЯндексТакси #ДвигаемИскусство и следить за итогами конкурса. Победителей определят с помощью генератора случайных чисел.