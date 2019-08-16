Компания Duracell, один из ведущих производителей батареек, и ГК «Мегаполисресурс» объявляют новый этап всероссийской акции «Неделя сбора батареек 2019», который пройдёт в Екатеринбурге.

Контейнер для сбора элементов питания будет установлен около входа в Дендрологический парк на ул. Первомайской с 15 по 18 августа включительно. Более подробный график акции смотрите на сайте «Мегаполисресурса»: http://batareiki.eco2eco.ru.

В акции принимают участие 35 городов по всей России, в частности: Казань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новосибирск и другие. Два специальных контейнера Duracell будут параллельно перевозиться из города в город по разным маршрутам. В течение каждой недели контейнеры, в которые можно сдать любое количество батареек любых брендов, будут установлены на популярных городских площадках.

«Неделя сбора батареек» — часть масштабного проекта «Сдай батарейки с Duracell».

Отсутствие мест, куда можно сдать батарейки, привело к тому, что россияне накопили дома большой объём отработанных элементов питания. Благодаря «Неделе сбора батареек» каждый сможет сдать любое количество элементов питания, которые впоследствии будут вывезены и утилизированы на заводе «Мегаполисресурс» — единственном в России комплексе, который занимается глубокой переработкой химических источников тока.

Юрий Коротаев, генеральный директор Duracell в России, отметил: «В прошлом году мы провели первую «Неделю сбора батареек» в пяти городах. Тогда результаты превзошли наши ожидания: всего за неделю нам удалось собрать 37 тонн батареек, что составляет 5% от общего объёма ежегодно перерабатываемых в России элементов питания. В этом году мы идём ещё дальше, подключая к акции свыше трёх десятков городов. Компания Duracell придаёт большое значение экологическим инициативам. Именно поэтому мы активно сотрудничаем с коллегами из «Мегаполисресурса», торговых сетей и государственных учреждений, чтобы сделать свой вклад в защиту экологии России».

Владимир Мацюк, генеральный директор завода «Мегаполисресурс», сказал: «Экологическая осознанность жителей России находится на высоком уровне, и вне зависимости от наличия постоянных пунктов сбора они не выбрасывают батарейки и ищут возможность сдать их на переработку. И такие акции, как «Неделя сбора батареек», которую мы проводим совместно с Duracell, помогают решить эту проблему, а также вернуть ресурсы в промышленный оборот. В этом году такую возможность получили 35 городов».