6 июля в Преображенском парке Академического района пройдет девятичасовой рок-н-рольный нон-стоп в стиле легендарной британской четверки - фестиваль The Beatles Fest. Организаторы фестиваля хотят провести мероприятие в формате легендарного калифорнийского музыкального фестиваля Коачелла.



Ежегодный городской музыкальный фестиваль для всей семьи The Beatles Fest пройдет в этом году в четвертый раз. В Преображенском парке Академического района на большом зеленом поле с холмами появятся сцена, арт-объекты, детские площадки, фуд-корт нового формата, хиппи-шатер, дизайн-маркет и цветочный базар.



«За три года существования мы на своем примере показали, что в самых неожиданных местах можно делать прекрасные семейные праздники, которые очень быстро становятся традицией. Изначально фестиваль задумывался как символ нового видения и развития традиционных промышленных территорий и проходил на Уралмаше, но за годы существования вырос из площадки бульвара Культуры и начал путешествие по районам города. В прошлом году мы собрали больше двадцати тысяч гостей и решили искать новую территорию. Ландшафт Преображенского парка позволяет делать фестивали в стиле Коачеллы, когда на большом поле с нуля создается вся инфраструктура, появляются арт-объекты и красивые площадки. Здесь можно отлично провести время всей семьей, выйдя на пикник. В разные годы мы выбирали разные стили для фестиваля – от графичных 60-х до хиппи, и как раз на последнем задержались на несколько лет. Философия хиппи очень приветствует открытые зеленые пространства», - отмечает руководитель Оргкомитета фестиваля Вера Белоус.



Гостей ждут девять часов рок-н-ролла и танцев. Вэтомгодуна The Beatles Fest выступят Blues Bastards, ОбъектЪ, Snowbox, Dr. Joy, Diddley Dogs, Lovanda, Blues doctors, Bob and The Monsters идругие.



Хэдлайнером станет трибьют легендарной четверки – группа The Beatboys из Москвы. Фестиваль традиционно закроет песня Битлов «Hey, Jude» в исполнении симфонического Оркестра Союза композиторов под управлением Александра Пантыкина.



В финале праздника гостей ждет салют.