ДЕЛИМОБИЛЬ — первый крупный проект каршеринга, открытый в сентябре 2015 года. Объединив весь передовой опыт каршеринга европейских стран, ДЕЛИМОБИЛЬ по праву стал важной и неотъемлемой частью транспортной инфраструктуры больших городов.

Поминутная аренда автомобиля — суть каршеринга — быстро набрала популярность среди горожан, став альтернативой общественному транспорту, личному автомобилю и такси благодаря таким преимуществам как технологичность, невысокая стоимость, доступность 24/7, отсутствие залогов и предоплаты. За два года существования сервиса количество клиентов увеличивалось в геометрической прогрессии и на сегодняшний день превысило 500 000 человек.

Для города каршеринг представляет особый интерес, позволяя снижать трафик, улучшать экологию и повышать качество жизни жителей. По статистике, 1 машина каршеринга заменяет 10 единиц личного автотранспорта, что способствует существенному сокращению пробок — чем больше автолюбителей пересядет на Делимобили, тем меньше личных автомобилей будет на дорогах городов.

Начав развитие со 100 автомобилей в 2015 году, к настоящему моменту автопарк ДЕЛИМОБИЛЯ достиг 2200 единиц в Москве и Санкт-Петербурге, Уфе, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. В дальнейших планах ДЕЛИМОБИЛЯ — новые города присутствия, расширение автопарка, а также технологическое усовершенствование сервиса для еще более комфортной и выгодной поминутной аренды автомобилей.