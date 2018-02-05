В аэропорт можно будет добраться на Делимобиле
Десять парковочных мест для автомобилей каршеринга оборудованы в зоне краткосрочной парковки «P2» напротив входа в терминал «А». Для пользователей ДЕЛИМОБИЛЯ парковка бесплатна, получение парковочного талона не требуется – система сама распознает номер машины и сразу же откроет шлагбаум. Также в автоматическом режиме осуществляется и выезд.
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Генеральный директор сервиса ДЕЛИМОБИЛЬ Леонид Сысоев
Улетающие пассажиры могут подъехать практически ко входу в терминал и оставить машину, не заботясь о ее сохранности и стоимости парковки. А прилетев, можно оперативно забронировать свободный автомобиль через мобильное приложение и завершить поездку в любой из разрешенных геозон города. Это очень удобно и такие маршруты пользуются большим спросом у наших клиентов».
ДЕЛИМОБИЛЬ начал работу в Екатеринбурге 30 января 2018 года с 50 автомобилей Hyundai Solaris, а теперь жители и гости города могут ездить на машинах каршеринга в аэропорт и обратно. Стоимость минуты аренды составляет 7 рублей в тарифе «Базовый» и 8 рублей в тарифе «Сказка».
ДЕЛИМОБИЛЬ — первый крупный проект каршеринга, открытый в сентябре 2015 года. Объединив весь передовой опыт каршеринга европейских стран, ДЕЛИМОБИЛЬ по праву стал важной и неотъемлемой частью транспортной инфраструктуры больших городов.
Поминутная аренда автомобиля — суть каршеринга — быстро набрала популярность среди горожан, став альтернативой общественному транспорту, личному автомобилю и такси благодаря таким преимуществам как технологичность, невысокая стоимость, доступность 24/7, отсутствие залогов и предоплаты. За два года существования сервиса количество клиентов увеличивалось в геометрической прогрессии и на сегодняшний день превысило 500 000 человек.
Для города каршеринг представляет особый интерес, позволяя снижать трафик, улучшать экологию и повышать качество жизни жителей. По статистике, 1 машина каршеринга заменяет 10 единиц личного автотранспорта, что способствует существенному сокращению пробок — чем больше автолюбителей пересядет на Делимобили, тем меньше личных автомобилей будет на дорогах городов.
Начав развитие со 100 автомобилей в 2015 году, к настоящему моменту автопарк ДЕЛИМОБИЛЯ достиг 2200 единиц в Москве и Санкт-Петербурге, Уфе, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. В дальнейших планах ДЕЛИМОБИЛЯ — новые города присутствия, расширение автопарка, а также технологическое усовершенствование сервиса для еще более комфортной и выгодной поминутной аренды автомобилей.
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