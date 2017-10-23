Сотрудничество одних из крупнейших ритейлеров страны Familia и «О’КЕЙ» началось с Екатеринбурга

7 октября 2017 года в г. Екатеринбурге в рамках партнерства компаний состоялось первое в России открытие универмага Familia на площадке гипермаркета «О’КЕЙ», расположенного на ул. Бабушкина, 2А.

Подобный формат стратегического партнерства двух крупнейших в своем сегменте ритейлеров реализуется впервые в истории обеих компаний.

Формат мероприятия носил не только официальный характер. Открытие магазина Familia сопровождала развлекательная программа для гостей и жителей города с мастер-классами для детей, костюмированной анимацией и прочими активностями для всей семьи. На протяжении всего дня представители Familia вручали подарки своим покупателям.

Таким образом, в рамках сотрудничества с гипермаркетом «О’КЕЙ», появился уже седьмой магазин Familia в Екатеринбурге и 188-ой в России. Помимо этого, взаимодействие двух крупнейших ритейлеров предполагает проведение совместных маркетинговых акций и мероприятий.

В магазине Familia представлено около 3000 брендов. Именно политика выгодных цен на брендовые вещи сделала сеть магазинов Familia популярной по всей России. Сам процесс совершения покупок в Familia происходит по образцу популярного на западе движения «поиск сокровищ» (в переводе с английского: treasurehunting).

На данный момент компания насчитывает 188 магазинов в более чем в 60 городах России. Familia завоевала титул национальной премии в области бизнеса «Компания года» в 2015 году, а также получила премию доверия потребителей «Марка №1 в России – 2016».

В планах Familia – увеличение числа магазинов в городах присутствия сети до 190 универмагов к концу 2017 года