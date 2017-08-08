На площади «1905 года» разместят страны Европы, Востока и даже страну Питера Пэна

19 августа в Екатеринбурге пройдет фестиваль еды и путешествий Á la carte. Фестиваль приурочен к 294-ому Дню города. На площади «1905 года» организаторы приглашают гостям фестиваля посетить в один день порядка десяти стран! Попробовать и ощутить вкус и дух разных культур, поучаствовать в национальных играх и забавах, а также продегустировать вкуснейшую колоритную национальную кухню.

С 11.00 до 21.00 на улице 8 марта (от театра Эстрады до проспекта Ленина) будут работать несколько интерактивных площадок: стран Европы, Стран Востока, России и даже страны Питера Пэна.

В рамках праздника пройдет развлекательная программа: мастер-классы, семейные конкурсы, эстафеты. Организаторы также планируют проведение чемпионатов по поеданию пиццы, хот-догов и арбузов; танцевальные флэш-мобы и конкурсы!