Редакция «Екб.Собака.ru» продолжает публиковать маршруты главного культурного события сентября в Екатеринбурге – международного фестиваля «Безумные дни». И в этот раз мы решили обратить внимание на сильную половину участников проекта, самых привлекательных мужчин разных возрастов и темпераментов.

Реми Женье

Самый молодой лауреат Бетховенского конкурса пианистов, Серебряный призер Международного конкурса им. королевы Елизаветы в Бельгии. Сотрудничает с ведущими симфоническими коллективами.

Концерты №№ 57, 84