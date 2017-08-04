Редакция «Екб.Собака.ru» продолжает публиковать маршруты главного культурного события сентября в Екатеринбурге – международного фестиваля «Безумные дни». И в этот раз мы решили обратить внимание на сильную половину участников проекта, самых привлекательных мужчин разных возрастов и темпераментов.
Реми Женье
Самый молодой лауреат Бетховенского конкурса пианистов, Серебряный призер Международного конкурса им. королевы Елизаветы в Бельгии. Сотрудничает с ведущими симфоническими коллективами.
Концерты №№ 57, 84
Жюльен Мартино
Один из немногих мандолинистов Европы, ведущих активную концертную деятельность. Концертирует в лучших европейских залах: Шатле, Театр Елисейских полей, Большой театр Прованса, Ля Аль о Грен в Тулузе, Виктория-холл в Женеве. Совершил большое турне по 11 странам Африки.
Концерты №№ 19, 48, 83
Максим Козлов
Выдающийся талант современности. Будучи студентом консерватории возглавил хор «Доместик». Под его управлением коллектив дал множество концертов, как в России, так и за рубежом, в том числе совместно с Камерным оркестром В-А-С-Н.
Концерты №№ 38, 51, 79
Алексей Уткин
Обладатель Гран-при Национального конкурса гобоистов. Бывший «Виртуоз Москвы». В 2000 году Алексей Уткин создал Ансамбль «Эрмитаж». Лучшие музыканты коллектива вошли в состав Государственного академического камерного оркестра России, дирижером которого является с 2010 года.
Концерты №№ 11, 23, 42, 58, 81, 99
Энхэ
Один из любимых дирижеров Свердловской филармонии. Музыкант горячих кровей и непростого нрава. Вышагивает в обуви для верховой езды, неумолимо притягивая женские взгляды. Берегитесь!
Концерты №№ 24, 41, 64, 67, 93
«Безумные дни» – международный музыкальный фестиваль. Проходит в Екатеринбурге с 1-2 сентября: 100 концертов, 550 музыкантов из 11 стран, 8 концертных площадок, цены от 200 рублей, специальные концертные программы.
Билеты в продаже. Касса: 371-46-82
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