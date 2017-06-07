Этнофестиваль «Дружба Народов» - праздник народов России

12 июня 2017 года состоится этнофестиваль «Дружба Народов» в пригороде Екатеринбурга (г. Арамиль, 5 км от аэропорта Кольцово) на территории курпного сельскохозяйственного комплекса Сельский привоз «Славянка».

«Дружба Народов» — это крупный фестиваль этнических культур и искусств в Свердловской области. Цель этнофестиваля – знакомство с многонациональностью и мультикультурностью российского народа, сохранение национальных традиций, укрепление единства и всестороннее сближение различных народов, проживающих на территории России.

На этнофестивале акцент будет сделан преимущественно на переплетениях различных национальных культур во всех их проявлениях, таких как фольклор, ремёсла, обиход, пища, отношения, отдых, развлечения. Особое значение уделено музыкальной программе, которая в этом году будет очень обширной. Участники фестиваля увидят и услышат целый калейдоскоп ярких самобытных ансамблей, сохранивших и популяризирующих разные культурные традиции народов России. Помимо местных коллективов ожидаются выступления групп из других городов. Песенные и танцевальные традиции, народные костюмы позволят зрителям окунуться в историю и культуру различных народов.

Гости фестиваля смогут посетить выставку-ярмарку предметов народного творчества, одежды, элементов декора, украшения и сувениров ручной работы. В образовательную часть программы включены мастер-классы для гостей фестиваля, поучаствовать в которых сможет любой желающий.

Отдельная программа запланирована для детей этнофестиваля «Дружба народов». Активная развивающая программа будет представлена ролевыми и народными играми, танцевальным флешмобом, изготовлением поделок. Состоятся интерактивные лекции, а для молодежи будет работать отдельная площадка с настольными играми.

На территории фестиваля разместятся живые цветы, рассада, фермерские продукты. Много внимания будет уделено популяризации здорового образа жизни, в том числе здоровому и качественному питанию современного человека. На продовольственной ярмарке будут представлены экологически чистые фермерские продукты, а в специально отведенной зоне дегустации посетители смогут попробовать блюда и напитки от лучших поваров, приготовленные по традиционные национальным рецептам народов России.

Этно-фестиваль «Дружба народов» состоится 12 июня 2017 года с 10:00 до 19:00 по адресу: г. Арамиль, ул. Пролетарская 82/6, на Сельском Привозе «Славянка», в 5 км от аэропорта Кольцово.