О ФИНАЛЕ КОНКУРСА Miss Geometria 2017

После 15 мая - окончания голосования, девушек ждёт МАСШТАБНАЯ работа по подготовке к финальному шоу.



Ведь настоящая MISS GEOMETRIA должна уметь: правильно позировать, красиво двигаться и подать себя.



В борьбе за главный приз и титул, девушки проделают большую работу над собой, за которой вы сможете наблюдать в дневниках подготовки к конкурсу.



А пока до 15 мая каждый из вас может повлиять на то, кого мы увидим в финальной десятке 26 мая в 20.00 на сцене Синего Жука.



Мы приглашаем вас стать частью главного события этой весны и увидеть своим глазами, как финалистки сражаются за главный титул!

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ - легендарный электронный дуэт Jazzy Funk с лайв-программой прямо из Италии.

JazzyFunk - экспериментальный Indie Dance / Nu Disco / Deep House / Soul проект из Италии. Проект был сформирован в 2009 и состоит из 2 участников: Macs Cortella (ди-джей) и Filippo Perbellini (вокал). Концепция проекта заключена в живом исполнении, как собственных работ, так и каверов в уникальной обработке с электронными эффектами и импровизацией. Неповторимый, разнообразный и эксклюзивный звук проекта JazzyFunk достигается только при использовании реальных инструментов на LIVE выступлениях.

ПОКУПАЙТЕ БИЛЕТЫ НА ФИНАЛ КОНКУРСА:

- в Синем Жуке (Радищева, 25)

- в офисе Geometria.Ru (Малышева, 105)

- в кассе №1 (Ленина, 41)

- во всех кассах kassir.ru

Также, вы можете заказать доставку билетов на дом или в офис.

Телефон для справок: +7 902 150 8888