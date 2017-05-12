Дайджест журнала "Екб. Собака.ру" за май 2017 года

Весеннее обострение в самом положительном смысле этого слова продолжается в редакции «ЕКБ.Собака.ru» - майский номер как никогда переполнен самыми харизматичными и необычными героями.



По традиции наибольшая их концентрация – в рубрике о событиях и премьерах, которые нельзя пропустить - «Аперитив». «ЕКБ.Собака.ru» знакомит с Андреем Горбуновым, петербургским художником-анатомом, который препарирует системы мышления современного общества на полотнах своей персональной выставки «Ребра жесткости». Еще один гость города - художественный руководитель Оперного театра Пльзена Томаш Пилар - он приехал в Екатеринбург, чтобы поставить знаменитую национальную оперу Антонина Дворжака «Русалка». Для тех, кто сходит с ума по фантастике - беседа с главным организатором легендарного Международного конвента фантастической литературы «Аэлита» - Борисом Долинго.



Редакция «ЕКБ.Собака.ru» увлеченно смотрела под ноги весеннее-летним тенденциям и выбрала фаворитов (узнаем о них в проекте «Куда в обуви?!») – рассекаем окончательно освободившееся от межсезонья сити-пространство, цокая каблучками, пружиня кроссовками по мостовым и приземляясь на платформу. Бонусом редактор рубрики «Стиль» Наталия Каплун делится контактами самых ярких творцов города – потому что найти «своего» дизайнера и обогатить гардероб хэндмейдом - самый простой и проверенный способ заметно выделиться в массе копипастов.



Ну, а как после весенних преображений заработать деньги на своей индивидуальности учит звезда рубрики «Портреты» Мария Вискунова - блогер, известная как #МашкаРастушевка за несколько месяцев собрала в Instagram семьсот тысяч подписчиков, острословно, зато доходчиво высказываясь в минутных видео о дружбе и битве полов и не только. А героем майской обложки стал скандальный Сергей Полунин – феномен балета номер один в мире.