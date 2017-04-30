Портал "Моменты": дайджест интересных публикаций от 22-30 апреля

Как выглядит офис футбольного клуба, о котором все говорят: https://momenty.org/city/i172673/

Последний шанс отправиться в путешествие на майские праздники: https://momenty.org/advice/i172671/

Дизайнер Пугачевой и Киркорова: не надо быть а-ля Versace: https://momenty.org/style/i172638/

Двое из ларца — одинаковы с лица. Бюджетные аналоги дорогой косметики: https://momenty.org/style/i172637/

Альтернатива загранице. 7 необычных мест, где можно весело и с пользой провести майские каникулы:

https://momenty.org/advice/i172607/