Портал "Моменты": дайджест интересных публикаций от 16-21 апреля
Синий бархат остался только на губах: тренд на цветные помады - https://momenty.org/style/i172499/
«Я не стремлюсь высовываться». Андрей Шишкин о борьбе и гениях театра оперы и балета - https://momenty.org/people/i172503/
Где позавтракать в Екатеринбурге, если надоело варить кашу дома. Лучшие предложения от ресторанов - https://momenty.org/restaurants/i172482/
Лишний вес невозможно победить — лучше расслабьтесь - https://momenty.org/people/i172483/
Одежда только для своих: изнанка бизнеса Dior в Екатеринбурге - https://momenty.org/style/i172433/
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.