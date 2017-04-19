Рисуем «Сказочный путеводитель по Екатеринбургу для больших и маленьких»

II Ежегодный городской фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества

«Город для больших и маленьких»

С 1 февраля по 31 августа 2017 года в Екатеринбурге проходит II Ежегодный городской фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Город для больших и маленьких». Это большое культурное событие, которое позволит раскрыть творческий потенциал детей дошкольного и школьного возраста, поддержать культурные традиции и привить интерес к различным видам искусства. Конкурс поможет создать условия для творческого общения, выявить и поощрить талантливых «больших и маленьких» жителей города Екатеринбурга.



В рамках Фестиваля будет выпущено уникальное издание, аналогов которому нет в мире – «Сказочный путеводитель по Екатеринбургу для больших и маленьких».

Это единственный в России Путеводитель по городу, составленный его маленькими жителями, с детскими рисунками и рассказами о самых любимых городских местах юных екатеринбуржцев. А также из книги можно будет узнать

прежде неизвестные факты об истории и развитии мегаполиса.

Кроме того, к работе над путеводителем будут привлечены знаменитые художники, артисты, музыканты, родившиеся на Урале. Известные люди города проведут творческие встречи с детьми – иллюстраторами, они не только расскажут о себе, но и проведут серию мастер-классов, поделятся детскими воспоминаниями, подскажут идеи для статей.



Кстати, стать героем этой книги сможет каждый. В рамках Фестиваля пройдет творческий конкурс «Сказочный Екатеринбург». Любой житель города может рассказать и нарисовать свою сказочную историю и тем самым стать автором Путеводителя.

Мы надеемся, что участие в конкурсе даст возможность поверить в себя и в свои силы маленьким талантам.

3 июня 2017 (дата согласовывается) на Церемонии закрытия Фестиваля состоится Торжественное награждение победителей и участников конкурса «Сказочный Екатеринбург», презентация путеводителя и праздничный концерт.

В концерте примут участие известные творческие коллективы и деятели Екатеринбурга.

Фестиваль «Город для больших и маленьких» ежегодный – он помогает объединить детей и взрослых, дает повод глубже изучить историю родного края, и является еще одной удивительной традицией Екатеринбурга, которая отличает его от прочих городов и подчеркивает самобытный характер мегаполиса.

Сказки рядом – давайте наполним их жизнью и сделаем Екатеринбург самым волшебным местом в мире!



Вся информация о проведении фестиваля - конкурса - на сайте студии изобразительного искусства «Полосатый кот» http://izokot.ru/

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