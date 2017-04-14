21 апреля состоится кастинг на MISS GEOMETRIA 2017!
21 апреля состоится кастинг на MISS GEOMETRIA 2017!
Если ты готова сразиться за престижный титул главного события весны и тебе есть 18 лет, ждём тебя на первом отборочном этапе в "Синем Жуке" с 21.00!
Прийти может любая девушка, главное это: целеустремленность, желание победить, макияж, прическа и каблуки.
На кастинге ты:
- заполнишь анкету;
- и сфотографируешься на фоне бренд-волла.
Девушки, прошедшие кастинг, получат от нас электронное письмо и примут участие в голосовании на сайте, по результатам которого будут определены 10 финалисток конкурса.
http://geometria.ru/places/siniyzhuk/announcements/503451
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