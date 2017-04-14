Портал "Моменты": дайджест интересных публикаций от 9-14 апреля

Он не может жить без космоса. История первого космонавта из Екатеринбурга: https://momenty.org/people/i172329/

Побывать в «Эрмитаже» и пройти курс молодого ботаника. Как это будет на «Ночи музеев-2017»: https://momenty.org/city/i172395/

Как спасти город от наплыва собачьих экскрементов: https://momenty.org/city/i172307/

На Урале каждый третий страдает ожирением. Почему тренировки и диеты не всегда помогают: https://momenty.org/people/i172378/

«Обнять и плакать». Что еще горожане хотят защитить в Екатеринбурге кроме пруда: https://momenty.org/city/i172369/

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