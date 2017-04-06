Уральский бизнес покажет рост

20 апреля 2017 года Урало-Сибирский Институт Бизнеса приглашает собственников и топ-менеджеров компаний, чтобы обсудить стратегии, принципы успеха и работающие инструменты в менеджменте, маркетинге, мотивации персонала. В этот день в Екатеринбурге состоится первая на Урале конференция-дискуссия «Топ-бизнес. Стратегии роста».

Вместе мы узнаем:

• Каковы стратегии роста в бизнесе?

• Какие инструменты в управлении компанией, HR, маркетинге и продажах эффективны сегодня и будут успешны завтра?

• Как снизить издержки и увеличить прибыль?

• Как вдохновить отделы продаж работать в 2 раза эффективнее и выходить на больших клиентов?

На конференции нет стандартных докладов-монологов. Эксперты мероприятия – ведущие российские практики бизнеса – задают тон, раскрывают тему, делятся опытом и знаниями.

Регистрируемся на мероприятие здесь: https://goo.gl/YLJAAb! Узнаем эффективные стратегии роста!