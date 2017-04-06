Модный прогноз 2017 от 15 дизайнеров одежды и аксессуаров из Екатеринбурга и Челябинска
С 28 марта по 31 марта 2017 года состоялся 10 сезон ART PLATFORM FASHION WEEK (НЕДЕЛЯ МОДЫ АРТ ПЛАТФОРМ).
Впервые проект объединил дизайнеров, профессионалов и любителей моды на современных площадках сразу двух городов Уральского региона - Екатеринбурга и Челябинска!
ART PLATFORM FASHION WEEK – проект, благодаря которому на подиуме каждый сезон появляются имена талантливых дизайнеров, это место, где зрители могут ознакомиться с модными тенденциями, прослушать лекции лидеров модной индустрии. Дизайнеры, принимая участие в таком важном проекте, получают новые контакты и новую информацию для развития своего бренда, салона или ателье.
В первый день Модной недели состоялись деловые встречи и круглый стол с дизайнерами, СМИ и специалистами интернет-технологий. В традиционной Деловой программе на этот раз особое внимание было уделено теме правильного представления своего бренда в социальных сетях. Специальный гость проекта – Галина Истомина, рассказала о возможностях участия в крупнейшей выставке СPM в Москве.
В этот же день открылась фотовыставка «Back Stage» с модных дефиле проекта ART PLATFORM FASHION WEEK Ekaterinbururg на площадке, известной своей модной историей, – в ЦУМе.
Второй день Недели прошел в Челябинске, где в главном модном событие города - фестивале Моды "Платье города 2017" приняли участие екатеринбургские дизайнеры – Анна Мамаева и Константин Томилов.
«Здесь все есть для демонстрации своего творчества - прекрасная площадка, со всем необходимым световым и видео оборудованием, профессиональные модели и благожелательные зрители», - отметил Константин Томилов.
Третий день ART PLATFORM FASHION WEEK прошел в одном из самых популярных исторических мест Екатеринбурга – Музее истории Екатеринбурга.
Здесь, в самом центре города состоялся показ летней коллекции специального гостя проекта, известного дизайнера из Санкт-Петербурга - Александра Арнгольдта.
«Я хочу, чтобы в моих нарядах женщина выглядела счастливой и довольной, чтобы она забыла о грустных моментах”,- говорит дизайнер.
«Легкие невесомые платья из шелка и шифона способны подчеркнуть очарование каждой женщины»,- отмечали восхищенные зрительницы, которых в этот вечер было немало.
В этот же день были подведены итоги регионального конкурса «Юная Топ Модель» и состоялись показы капсульных коллекций молодых перспективных дизайнеров одежды и ювелирных брендов.
Кульминацией Модной недели стали показы новых коллекций дизайнеров, домов моды, торговых марок из Екатеринбурга и Челябинска.
В модном пространстве «Diamond Hall» в Бизнес отеле PANORAMA, показали коллекции детской одежды дизайнеры: Анатолий Пушкарев « PUSHKARYOV de LUXE»,
Люся Козлова ( Италия) - «La MILA»,
бренд «CINICHKI»,
бренд « CHADOLINI».
Fashion - прогноз на новый сезон представили дизайнеры женской одежды:
Константин Томилов «CONSTANTIN TOMILOV»,
Анна Мамаева «ANNA’M»,
Ольга Родыгина «Rodygina_atelier»,
Анастасия Сташкина –бренд «PRAVDA»,
Дмитрий Ларин – бренд « STEFANI LARINA»,
Алена Пономарева - бренд «PerFORmance»,
Карина Мокк- бренд «Karina Mokk»,
Марина Вилисова (г.Челябинск),
Юлия Бадакова (г.Челябинск),
Диана и Владислав Абрамовы - Варюхины - ювелирный бренд «Парк Драгоценностей»,
Ювелирный бренд- «Кудесница».
В день показов дизайнерской одежды работал шоу- рум «Tendance», где можно было приобрести понравившиеся вещи.
«Есть на что посмотреть, есть что выбрать, много коллекций и у каждой есть свой стиль», - говорили многочисленные гости проекта.
Приятно отметить, что и в это раз проект собрал более 1000 зрителей, многие из которых с нетерпением ждут следующего сезона ART PLATFORM FASHION WEEK.
Благодарим за поддержку:
Администрацию города Екатеринбурга, Центр международной торговли Екатеринбург, Продюсерский центр «КАРАМЕЛЬ», компанию «TREND & TENDANCE», Департамент Моды, Высшую школу имиджа и стиля, журнал «In Fashion», журнал «ЕКБ.Собака.ru», телегид «Телесемь», журнал «FreeТайм», шопинг- гайд «Я покупаю», журнал «UAM», портал «Wday», Выбирай.ру, портал «Geometria», Городской интернет-портал PROEKAT.RU, портал «GEOMETRIA»
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.