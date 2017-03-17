ART PLATFORM FASHION WEEK расширяет свои границы
ART PLATFORM FASHION WEEK расширяет свои границы!
С 28 - 31 марта 2017 года состоится 10 юбилейный сезон проекта, который занимает свое модное место в Уральском регионе, как одно из самых профессиональных мероприятий, и впервые объединит дизайнеров, профессионалов и любителей моды на модных площадках сразу двух городов Уральского региона - Екатеринбурга и Челябинска.
Задачи проекта продемонстрировать сезонные коллекции дизайнерских брендов, повысить интерес к авторской одежде у массовой аудитории, привлечь внимание инвесторов и региональные магазины к fashion-индустрии Екатеринбурга.
Развивать культурные связи между Екатеринбургом, Челябинском и Парижем.
ART PLATFORM FASHION WEEK – проект, благодаря которому на подиуме каждый сезон появляются имена талантливых дизайнеров, это место, где зрители могут ознакомиться с модными тенденциями, прослушать лекции лидеров модной индустрии. Дизайнеры, принимая участие в таком важном проекте, получают новые контакты
и новую информацию для развития своего бренда, салона или ателье.
Гости проекта:
Людмила Командрэ - руководитель французской компанией «TREND & TENDANCE» (г. Париж).
Галина Истомина- представитель организатора выставок CPM (г. Москва) и CPD
(г. Дюссельдорф, Германия)
Программа проекта:
Гости из Парижа и Москвы - профессионалы мировой модной индустрии, уже не первый раз приезжают в Екатеринбург. И специально для уральских дизайнеров, салонов и модных домов проводят презентации и индивидуальные консультации о правильном построении и продвижении марки.
Людмила Командрэ (Париж) – с 2006 года руководитель консалтингового фэшн бюро «TREND & TENDANCE». За это время были организованы удивительные проекты в Париже, в Казахстане и в России: организация конкурса Elite Model Look Kazakhstan 2011, курирование Недели моды в Екатеринбурге и Алма-Ате, сотрудничество с Galeries Lafayette на самом большом дефиле в мире моды в 2012 году в Париже, которое занесено в книгу рекордов Гиннесса.
Людмила Командрэ работала моделью с такими домами моды как Givenchy, Paco Rabane, Dior, а сегодня она дает консультации в направлении развития брендов на интернациональном уровне для французских, российских, бразильских дизайнеров. Людмила Командрэ является официальным представителем в Париже российской «Недели моды в Москве».
Галина Истомина (Москва) – на протяжении 16 лет куратор программы поддержки российских дизайнеров в рамках выставки СРМ в Москве. Программа Designerpool была создана при непосредственном участии Галины Истоминой, через нее прошло более 50 наиболее интересных современных дизайнеров из России и бывшего СССР.
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