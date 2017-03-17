ART PLATFORM FASHION WEEK расширяет свои границы!



С 28 - 31 марта 2017 года состоится 10 юбилейный сезон проекта, который занимает свое модное место в Уральском регионе, как одно из самых профессиональных мероприятий, и впервые объединит дизайнеров, профессионалов и любителей моды на модных площадках сразу двух городов Уральского региона - Екатеринбурга и Челябинска.

Задачи проекта продемонстрировать сезонные коллекции дизайнерских брендов, повысить интерес к авторской одежде у массовой аудитории, привлечь внимание инвесторов и региональные магазины к fashion-индустрии Екатеринбурга.

Развивать культурные связи между Екатеринбургом, Челябинском и Парижем.

ART PLATFORM FASHION WEEK – проект, благодаря которому на подиуме каждый сезон появляются имена талантливых дизайнеров, это место, где зрители могут ознакомиться с модными тенденциями, прослушать лекции лидеров модной индустрии. Дизайнеры, принимая участие в таком важном проекте, получают новые контакты

и новую информацию для развития своего бренда, салона или ателье.

Гости проекта:

Людмила Командрэ - руководитель французской компанией «TREND & TENDANCE» (г. Париж).

Галина Истомина- представитель организатора выставок CPM (г. Москва) и CPD

(г. Дюссельдорф, Германия)

Программа проекта: