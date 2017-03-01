Персональная выставка Виталия Воловича «Корабли, дураки, женщины и монстры»

2 марта в 19:00 в Екатеринбургской галерее современного искусства пройдет презентация большого графического цикла Виталия Воловича «Корабль дураков», опубликованного ранее в одноименной книге-альбоме. Графические листы этой серии демонстрируются публике впервые. В экспозицию также войдут работы из знаменитого цикла Воловича «Женщины и монстры».



Виталий Волович – широко известный в России и за рубежом художник-график, имеющий звания Заслуженного и Народного художника России, академик Российской академии художеств. Его работы находятся в основных фондах Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина (Москва), Государственной Третьяковской галерее (Москва), Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), а также в государственных музеях других регионов России и частных собраниях многих стран мира.



Екатеринбургскую галерею современного искусства и Виталия Воловича связывают долгие годы совместной работы. В коллекции галереи находятся более десятка произведений мэтра уральской школы печатной графики. В 2016 году Екатеринбургская галерея современного искусства успешно представляла работы Воловича в рамках II Иерусалимской биеннале графики «Печать времени» (Иерусалим, Муниципальная Галерея «Гармония»), познакомив израильских ценителей гравюры с высоким мастерством Виталия Воловича. Нынешняя выставка «Корабли, дураки, женщины и монстры» является продолжением многолетнего сотрудничества художника и галереи.



2 марта будет проходить прямая международная онлайн-трансляция вернисажа. Трансляцию можно посмотреть по ссылке: www.uralfest.tv, начало трансляции в 17:00 (мск).

На открытии будут играть учащиеся Уральского музыкального колледжа – струнный квартет солирующие вибрафон и струнные инструменты.

Выставка открыта с 3 марта до 2 апреля, ежедневно с 11:00 до 20:00.