25 февраля застройщики устроят масленичные гуляния в Ельцин Центре

В эту субботу, 25 февраля, с 10.00 до 20.00, в Екатеринбурге состоится фестиваль жилья «Домофест». Событие пройдёт в Ельцин-центре (ул. Ельцина, 3), вход – бесплатный. Горожан ждут масленичные гуляния, бесплатное угощение блинами и другими лакомствами, концертная программа, а также марафон скидок и акций на квартиры, дома и земельные участки от более, чем 50-ти застройщиков из первых рук.



PRINZIP недвижимость представит на Домофесте спец.предложения на квартиры ЖК «Малевич» и «Ньютон Парк». Все желающие смогут пройти персональный 3D-тур по новостройкам. Жилой район Академический представит 25 февраля спец.цены: готовые «однушки» от 2,35 млн, «трешки» от 4,05 млн и бонусы для семей с детьми.



Застройщик ЖК «Самоцветы» предложит забронировать квартиру в доме со скидкой 2 000 рублей за каждый квадратный метр. Так, «однушку» можно будет купить по цене всего 2 119 300 рублей.

Корпорация «Маяк» в день Домофеста сделает бонусы на квартиры в ЖК «Изумрудный», «Рощинский» и «Дипломат». А «ЮИТ Уралстрой» будет раздавать на «Домофесте» купоны-скидки на квартиры в ЖК «Квартет», «Форест», «Рифей» и «Балтым-Парк».



«Первостроитель» предложит программу по выкупу «вторички» при покупке новой «трешки» в микрорайоне «Университетский». А застройщик «Брусника» предложит обменять старую квартиру на новую в микрорайоне «Шишимская горка», ЖК «Каменный ручей» и кварталах «Новаторов» и «Суходольский»



«КомСтрин» устроит викторину, победителям которой подарит несколько купонов на скидку на квартиры и таунхаусы в ЖК «Карасьеозерский-2» и «Рябиновый». ЦН «МАН» разыграет паркинг среди покупателей квартир 1 и 2 очереди ЖК «Стрижи». А КП «Морозовские дачи» вручит подарочные сертификаты на продуктовые наборы от Талицкого молочного комбината, керамическую плитку от Kerama Marazzi, аксессуары для вина, декоративную штукатурку, строительство бани и др.

ГК «Виктория» будет угощать макарунами, ГК «Астра» - сладкой ватой, а застройщик Апартаментов «Radius Central House» приготовит две тысячи блинов.



Гостей «Домофеста» также ждут бесплатные юридические и налоговые консультации, большая детская зона, много мастер-классов, выступления творческих коллективов, бесплатные игры в Lego, в шашки, шахматы и настольный теннис, а также катания на ледяной горке.

Вход на «Домофест» бесплатный. А кто пройдет заранее регистрацию на сайте фестивале жилья, примет участие в розыгрыше «Айфонов» и балконов.

+7 (343) 328-77-07, Email: info@ekbpromo.ru

Сайт: домофест.рф